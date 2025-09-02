Tagasi ST 02.09.25, 11:06 Spetsialistist juhiks kasvamise lood: julgus, õppimine ja areng Lindströmis Kuidas kasvada spetsialistist juhiks ettevõttes, kus ringmajandus ja kestliku tuleviku põhimõtted on saanud tööelu loomulikuks osaks? Lindströmi juhid Kadri Jaaska ja Heli Tappo jagavad oma inspireerivat lugu – teekonda, mille käigus sai algsest spetsialistist meeskonna juht.

Lindströmi klienditeeninduse juht Kadri Jaaska ja firma müügitiimi juht Heli Tappo räägivad saates spetsialistist juhiks kasvamisest.

„Minu jaoks tähendas see kõigepealt julgust öelda jah uutele võimalustele – isegi siis, kui kõik vastused polnud veel olemas,“ tunnistas Heli Tappo . „Juhtimine ei ole ainult tulemuste saavutamine, vaid eelkõige inimeste märkamine ja nende arengu toetamine.“

Kadri Jaaska lisas, et kõige olulisem oli teadmine, et vigu tohib teha ja neist õppida: „Lindströmi kultuur on andnud mulle kindluse, et eksimine ei ole läbikukkumine, vaid osa arengust. See on tohutult aidanud juhina kasvada.“

Sisuturundussaates “Minu karjäär” arutletakse, miks tasub võtta vastu uusi väljakutseid ja kuidas õppida nii edulugudest kui ka vigadest. Kuuleb, millist rolli mängivad koolitused ja rahvusvaheline koostöö, kuidas hoida motivatsiooni muutuste ajal ning mida tähendab töötada ettevõttes, mille mudel põhineb ringmajandusel ja inimeste loodud organisatsioonikultuuril.

„See ei ole lihtsalt töö, vaid missioon – aidata klientidel tegutseda kestlikumalt ja rohelisemalt,“ sõnas Jaaska.

Lisaks jagavad mõlemad juhid oma raamatu- ja taskuhäälingusoovitusi ning praktilisi nõuandeid, kuidas karjääris nähtavam olla ja miks tasub julgelt uusi samme astuda.

