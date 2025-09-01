Kinnisvarabüroode TOP 2024: kasumlikkus kukkus järsult

Seekord said pingeritta 27 kinnisvarabürood. Vahendajate elu ei ole olnud meelakkumine, vahepealne eluasemeturu ärakukkumine jättis pingerealiste tegevusse jälje. Samas on pingereas võitlus parematekohtade pärast võrreldes varasematega tasavägisem.
- Kasumlikkus allakäigutrepil. Kinnisvarabüroode TOP 27 ettevõtted teenisid aastal 2024 kasumit kokku 1,8 miljonit eurot, käivet aga tehti ühtekokku 30,4 miljonit eurot. Võrreldes seda pingerida aasta varasema Kinnisvarabüroode TOPiga (2023. majandusaasta), kus ettevõtteid oli 26, siis tuli toona summaarseks kasumiks 11,7 miljonit eurot ja käibe summaarseks suuruseks 47,9 miljonit eurot.
- Foto: Dmitriy Protsenko / Wikimedia Commons
Äripäeva Infopanga andmete põhjal koostatud Kinnisvarabüroode TOPis seati ettevõtted pingeritta kuue näitaja põhjal: 2024. aasta müügitulu ja selle kasv võrreldes 2023. aastaga, 2024. aasta maksueelne kasum ja selle kasv võrreldes 2023. aastaga, rentaablus aastal 2024 ja lisandväärtus töötaja kohta aastal 2024.
Töötajate arv aastal 2024 pidi olema 2 või enam. Iga näitaja põhjal reastati ettevõtted edetabelitesse, iga koht järjestuses andis kohale vastava arvu punkte. Kuue tabeli punktid liideti. Võitis kõige vähem punkte kogunud ettevõte.
