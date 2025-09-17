Kolmandiku võrra eksporti kasvatanud Salvest loodab sama tempoga jätkata. "Koduturg on väike"
Ligi aasta Salvestit juhtinud Jaanus Aal ütles Äriplaani eel antud intervjuus Äripäeva raadiole, et Salvest keskendub ka järgmisel aastal ekspordile, rõhudes müügikasvule nii Saksamaal, Portugalis kui ka Araabia maades.
Kristen Michal Äriplaani konverentsil: ma pole erakonna juhi ametisse laulatatud
Äriplaan 2026 konverentsil esinenud peaminister Kristen Michal ütles, et nüüd pöördub Eesti majandus tagasihoidlikult, kuid siiski kasvule. “Kui astutakse õiged sammud eelarve ja maksupoliitikaga, võib Eesti olla regiooni üks kiiremini kasvavaid majandusi,” loodab Michal.
Praegune majanduskeskkond ütleb meile, et peame olema valmis laienemiseks, et liikuda uutele turgudele, ütles toidutootja Lunden Foodi juhatuse liige ja tegevjuht Evelin Toomela Äripäeva raadio hommikuprogrammis.
