Äripäeva peatoimetaja: me ei teagi, kui hästi või halvasti Eestil tegelikult läheb

Statistika ei aita meid Eesti elu hindamisel enam nii, nagu me tahaksime, ütleb Äripäeva peatoimetaja Meelis Mandel majanduskonverentsi “Äriplaan 2026” eel.
- Äripäeva peatoimetaja Meelis Mandel ei kipu enam Eesti majanduse ja konjunktuuri kohta käivat uskuma.
- Foto: Liis Treimann
Meelis Mandel
i sõnul võib viimaste aegade põhjal väita, et pihta on saanud statistiline usaldusväärsus. “Eelkõige statistikaametist, aga ka mujalt, näiteks konjunktuuriinstituudist. Kas mõned aastad tagasi sisse viidud muudatus, et konjunktuuri küsimine toimub veebi teel, on tulemusi mõjutanud? Selle järel tulemused on selgelt läinud allapoole,” toob Mandel välja.
Mandel viitas Salga andmeanalüütiku Kaido Keerma artiklile, kus toodi välja, et pärast metoodika muutust ja telefoniintervjuudelt veebiküsitlustele üle minekut, võib tarbijausalduse hindamisel kogutulemus tulla -16,7 punkti madalam.
“Statistiliselt inflatsiooni näitasime pikalt kõrgemal, kui see tegelikult oli, mis ju mõjutab inimeste mõtlemist,” toob ta veel näiteid.
Seega on Meelis Mandeli sõnul ebakindla tõeväärtusega statistika kahjuks toitnud ka üleliigset pessimismi ühiskonnas meie elujärje ja majandusliku seisu puhul. Ta toob näite, et kui toiduained ja rõivad on Eestis kallid ka globaalses mõttes, siis näiteks ühe keskmise Ameerika Ühendriikide leibkonna väljaminekutega võrreldes on meil näiteks lasteaia kohatasu ja maamaks oluliselt väiksemad. “Oleme nende madala hinnaga nii harjunud, et ei pane tähelegi.”
Intervjuu Meelis Mandeliga Äriplaani majanduskonverentsi eel keskendub Eesti majanduse hetkeseisule ja tulevikuootustele, tuues välja, et konverentsi kasutatakse lisaks äriplaanide tutvustamisele ka poliitiliste sõnumite levitamiseks. Tänasel konverentsil on lisaks ettevõtete tippjuhtidele traditsiooniliselt laval ka peaminister Kristen Michal ja Eesti Panga president Madis Müller. Kohal on ka kahe suure Skandinaavia ettevõtte tegevjuhid, kelle esinemise eeldusi ja ootusi Meelis Mandel põhjendab intervjuus samuti.
Äripäeva peatoimetaja: me ei teagi kui hästi või halvasti Eestil tegelikult läheb
