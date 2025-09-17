Äripäeva peatoimetaja: me ei teagi, kui hästi või halvasti Eestil tegelikult läheb

“Statistiliselt inflatsiooni näitasime pikalt kõrgemal, kui see tegelikult oli, mis ju mõjutab inimeste mõtlemist,” toob ta veel näiteid.

Seega on Meelis Mandeli sõnul ebakindla tõeväärtusega statistika kahjuks toitnud ka üleliigset pessimismi ühiskonnas meie elujärje ja majandusliku seisu puhul. Ta toob näite, et kui toiduained ja rõivad on Eestis kallid ka globaalses mõttes, siis näiteks ühe keskmise Ameerika Ühendriikide leibkonna väljaminekutega võrreldes on meil näiteks lasteaia kohatasu ja maamaks oluliselt väiksemad. “Oleme nende madala hinnaga nii harjunud, et ei pane tähelegi.”