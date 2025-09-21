Tagasi 21.09.25, 11:54 Eesti kutsus kokku ÜRO julgeolekunõukogu Eesti kutsus kokku ÜRO Julgeolekunõukogu, et arutada Venemaa hiljutist õhuruumi rikkumist, teatas välisminister Margus Tsahkna. See on esimene kord 34 aasta jooksul, kui Eesti ise nõukogu kokku kutsub.

Välisminister Margus Tsahna teatas, et astus Eesti oma diplomaatias ajaloolise sammu.

Foto: Liis Treimann

„Venemaa on agressiivne riik, mis eirab ÜRO hartat ja rahvusvahelise õiguse põhimõtteid, sealhulgas riikide territoriaalset terviklikkust. Sellisele käitumisele tuleb anda ühemõtteline rahvusvaheline hinnang,“ rõhutas Tsahkna.

ÜRO julgeolekunõukogu koguneb esmaspäeval New Yorgis, Eesti aja järgi kell 17.

ÜRO Julgeolekunõukogu on 15 liiget, kellest alalised on Ameerika Ühendriigid, Venemaa, Hiina, Ühendkuningriik ja Prantsusmaa.

Välisminister rõhutas, et Eesti õhuruumi rikkumine on osa laiemast Venemaa tegutsemisest, millega testitakse Euroopa ja NATO otsustuskindlust.

“Eesti õhupiiri rikkumisele eelnes vaid päevi varem 19 Venemaa drooni sisenemine Poola õhuruumi ja ühe Venemaa ründedrooni viibimine Rumeenia õhuruumis ühe tunni vältel. Kõik need juhtumid on isa laiemast mustrist, millega Venemaa eskaleerib regionaalseid ja ülemaailmseid pingeid ning Venemaa selline tegutsemine vajab rahvusvahelist reaktsiooni,” ütles Tsahkna.

Reede hommikul lendasid kolm Venemaa hävitajat Soome lahe kohal Eesti õhuruumi ja viibisid seal kokku 12 minutit. Olukorrale reageerisid Ämaris viibinud NATO õhuturbemissiooni Itaalia õhujõudude F-35 hävitajad, kes saatsid Vene lennukid õhuruumist välja

Lähipäevil arutab rikkumist ka NATO nõukogu

Samal õhtul teatas peaminister Kristen Michal, et Eesti taotleb NATO artikkel 4 konsultatsioone. Michali sõnul on Venemaa rikkumine aktsepteerimatu ning NATO vastus igale provokatsioonile peab olema ühtne ja tugev. „Peame vajalikuks liitlastega konsulteerida, et kõik oleksid samas inforuumis ja saaksime kokku leppida järgmised sammud. Juhtumit võtab tõsiselt kogu allianss,“ ütles ta.

Laupäeval lisas Tsahkna pärast riigikaitse- ja väliskomisjoni erakorralist istungit ERR-ile, et on suhelnud NATO suurriikide ja piirkonna partneritega. Tema sõnul on kõik avaldanud selget toetust ja mõistmist ning partnerite hinnangul on artikkel 4 kokkukutsumine õigustatud. NATO nõukogu koguneb lähipäevadel, kinnitas ta.