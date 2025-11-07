07.11.25, 14:24 Aasta noor juht: kui ettevõte lõpetab kasvamise, on juhil aeg kõrvale astuda Kiiresti areneva trükitööstuse K‑Print tegevjuht ja värske aasta noor juht Rait Rebane viis ettevõtet juhtima asudes sisse uue juhtimiskultuuri.

Rait Rebane verinoore juhina 2019. aastal.

Foto: Andras Kralla

Rebane on oma karjääri üles ehitanud ühes ja samas ettevõttes. “Olen Printis üles kasvanud – alustasin tootmisest ja jõudsin tegevjuhiks. See teekond on olnud pikk ja konarlik, aga iga ämber, mis sai kolistatud, on mind juhina kujundanud.”

Tema sõnul on üks suurimaid muutusi, mida ta ettevõttes ellu on viinud, uue juhtimiskultuuri kujundamine: “Kui mina juhtimise üle võtsin, pidime kogu ettevõtte mõttelaadi ümber pöörama – viima otsustusõigust madalamale tasemele ja andma inimestele vabadust ning vastutust. See ei juhtu üleöö, aga ilma selleta ei teki arengut.”

Saates "Juhtimisaudit" räägib ta, kuidas juhtida muutusi traditsioonilises tööstuses ning miks läbipaistvus ja otsekohesus on tema juhtimisstiili nurgakivid.

Lisaks jagab Rebane mõtteid ka töö- ja eraelu tasakaalust, töötajate motiveerimisest vastutuse andmise kaudu ning ettevõtte kasvu eesmärkidest järgmiste aastateks.

Saadet juhib Helen Klettenberg.