  05.11.25, 13:08

Aasta perefirma köögis süüa aastaid ei tehtud. Tehti ainult prille

Värskelt aasta pereettevõtteks valitud Pro Optika virgus Võrumaa korterist. Äri algusaastail oli optika töökojaks köök viienda korruse kahetoalises korteris, rääkis firma asutaja poeg ja Pro Optika kaasomanik Bruno Lauri.
Pro Optika tiim ja perekond aasta parimate ettevõtete autasustamisel auhinda vastu võtmas.
  • Pro Optika tiim ja perekond aasta parimate ettevõtete autasustamisel auhinda vastu võtmas.
  • Foto: Rene Riisalu
Varju Lauri lõi Pro Optika 80ndate lõpus. Tema poeg Bruno Lauri on ettevõttega seotud aastast 1993. “Nägin, et emal on abi vaja ja mõtlesin, et lähen korraks, üheks aastaks emale appi prille tegema. Aga pereettevõtlus neelab enda sisse, kogu aeg on vaja midagi uut ja põnevat teha,” jagas Bruno Lauri saates “Kasvukursil”.
Bruno sõnul ei ole tema ema kunagi olnud pidur – ta usaldas tema ideid ja otsust liikuda kauplustega Võrumaalt välja. Esimene pood avati Tallinnas aastal 2001. Möödunud aastal haaras firmas juhtohjad aga Bruno tütar Katriine Mark.
Saates räägivadki Bruno ja Katriine Pro Optika loo. Arutame, kuidas perefirma mudel on aidanud ettevõttel kasvada ja areneda, millal on õige aeg juhtimine üle anda, kuidas hoida pereäris suhteid ja miks on kasulik koostada perekonna harta.

Juttu tuleb ka möödunud aasta tehingust, millega Pro Optika omanikfirma OptiPRO omandas oma konkurendi Pere Optika. Samuti avavad Bruno ja Katriine, millised on optikaketi plaanid tulevikuks.
OptiPRO pikaajaline nõustaja on Grant Thornton. Kuidas nemad pereäri tugevusi kõrvalt näevad ja milline on välise nõustaja roll ettevõtte kasvu juures, jagavad firma partner ja kliendikogemuse juht Terje Liiv ning ettevõtte õigusvaldkonna partner Kristel Tiits. Saadet juhib Mai Kroonmäe.
Tänavuse aasta seitsme kategooria parimad ettevõtted valisid välja EIS ja Eesti Tööandjate Keskliit.
Aasta perefirma köögis süüa aastaid ei tehtud. Tehti ainult prille
00:00
