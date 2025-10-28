Tagasi 28.10.25, 15:00 Kui töörõõm muutub piinaks – kas süüdi on juht, süsteem või väsinud meeskond? Tööõnn ei sünni juhuslikult, vaid teadlikust juhtimisest. Meeskonna- ja juhtimiskoolitaja Kaido Pajumaa sõnul on tööpiin tihti tagajärg, mitte põhjus – ja selle juured peituvad väsinud juhtides, katkises usalduses ja lahtirääkimata probleemides.

Helen Roots ja Kaido Pajumaa.

Foto: Andres Laanem

Vaimse tervise kuu lõpetuseks tundus olevat paslik uurida, kuidas juhid saavad hoida meeskonna tööõnne ja ennetada tööpiina. Oktoobrikuises saates "Töö ja palk" oli sel teemal kõnelemas Motivaator.ee juht ja kogenud juhtimiskoolitaja Kaido Pajumaa

Pajumaa selgitas saates, mis on terve meeskonna tunnused ja kuidas tööpiin üldse tekib. Selgub, et sageli ei ole põhjuseks mitte liigne töökoormus, vaid psühholoogilise turvalisuse puudumine – tunne, et inimest ei kuulata ega märgata.

Koolitaja rääkis ka sellest, kuidas head juhid võivad tahtmatult tekitada kiusu või hirmukultuuri, kui keskenduvad liialt tulemustele ja jätavad unarusse inimliku poole. Millal muutub aga nõudlik juhtimine töökiusuks? Ja kuidas väsinud juht ise võib saada tööpiina allikaks?

Pajumaa jagas ka kolme praktilist sammu, millega iga juht saab juba homme suurendada oma meeskonna töörõõmu.

Loo avatud suhtluskeskkond! Anna selget, toetavat tagasisidet! Hoolitse iseenda energiataseme ja vaimse tasakaalu eest!

„Vaimne tervis pole pehme teema,“ rõhutas Pajumaa. „See on ettevõtte tootlikkuse ja inimeste püsivuse alus.“

Saadet juhtis Personaliuudiste juht Helen Roots.