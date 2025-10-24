Hea juht paneb õige inimese õigele toolile

Mis juhtub hea spetsialistiga, kui ta astub juhirolli? Kas juhina alustamisel on vanusepiirangud? Saates arutleb koolitaja ja juht Kristo Krumm
selle üle, millised omadused on vajalikud selleks, et alustava juhina tulla edukalt toime nii inimeste kui protsesside juhtimisega. Saame teada, et inimeste juhtimine on loovtöö ning et üks keerukamaid juhtimisülesandeid on see, kuidas panna õige inimene õigesse rolli ehk õigele toolile istuma. Juttu tuleb ka nn juhimaterjalist ehk olulistest isikuomadustest nagu soov otsustada, julgus vastutada, oskus suhelda, ning sellest, mis vahe on liidril ja juhil.
Saatejuht on Tuuli Seinberg.
