  • 24.10.25, 16:00

Hea juht paneb õige inimese õigele toolile

Kogenud juhi Kristo Krummi sõnutsi on inimeste juhtimine loovtöö, kus ei tohi kalduda liigselt ei inimeste ega protsesside juhtimise poole.
Kristo Krumm
  • Kristo Krumm
Mis juhtub hea spetsialistiga, kui ta astub juhirolli? Kas juhina alustamisel on vanusepiirangud? Saates arutleb koolitaja ja juht Kristo Krumm selle üle, millised omadused on vajalikud selleks, et alustava juhina tulla edukalt toime nii inimeste kui protsesside juhtimisega. Saame teada, et inimeste juhtimine on loovtöö ning et üks keerukamaid juhtimisülesandeid on see, kuidas panna õige inimene õigesse rolli ehk õigele toolile istuma. Juttu tuleb ka nn juhimaterjalist ehk olulistest isikuomadustest nagu soov otsustada, julgus vastutada, oskus suhelda, ning sellest, mis vahe on liidril ja juhil.
Saatejuht on Tuuli Seinberg.
Juhtide arenguprogrammi “Spetsialistist juhiks” leiad SIIT.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Saadet kuula siit:
Hea juht paneb õige inimese õigele toolile
00:00
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

