Tarmo Sild: Ukrainal on potentsiaali saada Saksamaa-sarnaseks edulooks
Ukrainal on potentsiaali kasvada samasuguseks majanduslikuks eduloooks, nagu Euroopa nägi Saksamaal pärast teist maailmasõda, rääkis Iute Groupi juht Tarmo Sild. Eesti finantsettevõte plaanib siseneda Ukraina turule ja rajada sinna digipanga.
Iute Groupi juht Tarmo Sild rajab Ukrainasse digipanka.
Foto: Liis Treimann
„Me näeme Ukrainas tuleviku Euroopa majanduse kasvumootorit,” põhjendas Sild otsust.
Sild rääkis, et äritegevus jätkub Ukrainas ka sõja ja raskete olude kiuste. Näiteks on Kiievi metroo müügipunktides võimalik generaatorite abil teha mobiilimakseid ka elektrikatkestuste ajal.
„See maa esindab tegelikult 360 kraadi sellest, mis on majanduses võimalik,” märkis ta.
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Sild selgitas, et ka suhtumine korruptsiooni on Ukrainas läbi teinud fundamentaalse muutuse, eriti alates 2014. aastast. Muutunud on mõttelaad ning ühiskonna teadvusse on jõudnud arusaam, et korrumpeerunud isikud kujutavad endast otsest ohtu inimeste eludele.
„Ühiskonna teadvuses on fakt, et need samad inimesed, kes on korrumpeerunud, tegelikult tapavad. Korruptsioon tapab ja see on väga suur muutus,” sõnas Sild.
Intervjuus rääkis Sild ka sellest, kuidas Iute plaanib Ukraina turule siseneda, milline on sealne konkurents ning kui digitaalselt arenenud on riik.