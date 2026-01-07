Tarmo Sild: Ukrainal on potentsiaali saada Saksamaa-sarnaseks edulooks

Sild selgitas, et ka suhtumine korruptsiooni on Ukrainas läbi teinud fundamentaalse muutuse, eriti alates 2014. aastast. Muutunud on mõttelaad ning ühiskonna teadvusse on jõudnud arusaam, et korrumpeerunud isikud kujutavad endast otsest ohtu inimeste eludele.

„Ühiskonna teadvuses on fakt, et need samad inimesed, kes on korrumpeerunud, tegelikult tapavad. Korruptsioon tapab ja see on väga suur muutus,” sõnas Sild.

Intervjuus rääkis Sild ka sellest, kuidas Iute plaanib Ukraina turule siseneda, milline on sealne konkurents ning kui digitaalselt arenenud on riik.

Küsis Karl-Eduard Salumäe.