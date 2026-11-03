Maksejõuetuse teenistus tahaks ise ärikeelde anda ja aruannetele lühemat tähtaega

Pankrottide ja nende raugemisega tihedalt kokku puutuva maksejõuetuse teenistuse juht Signe Viimsalu leiab, et Eesti ettevõtete seas on ligi viiendik, mille puhul on raske öelda, kas nood on maksejõuetuse poole teel. Olukorra muutmiseks oleks tema hinnangul teenistusel jõudu juurde vaja.

Tellijana saad artiklit lugedes teada: miks peab Signe Viimsalu vajalikuks anda maksejõuetuse teenistusele õigus ise ärikeelde määrata ja kuidas see muudaks pankrottide menetlemist;

milliseid mustreid näeb teenistus passiivsete ja nn zombi-firmade seas ning miks peetakse majandusaasta aruannete tähtaega liiga pikaks.