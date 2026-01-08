Tagasi Kristjan Hänni: kui näed mulli, siis küta bensiini juurde Kui turul paistab mull, ei tasu sellele vastu hakata, vaid pigem tuleks hoogu juurde anda ja lasta hinnatõusul edasi paisuda, rääkis Kawe Kapitali partner Kristjan Hänni Äripäeva raadios. Hommikuprogramm

Hänni sõnul on suurem tõenäosus raha teenida siis, kui liikuda turu momentumiga kaasa, mitte proovida mulli pidurdada või positsioone lühikeseks müüa. Sama loogikat on rõhutanud ka George Soros.

Lühikeseks müümist peab Hänni riskantseks strateegiaks, mis lõpeb sageli kaotusega. Isegi siis, kui hinnatase tundub juba kõrge, võib turu hooga kaasa minemine olla mõistlikum valik.

„Hetkel on aktsiaturgide momentum ilmselt minu meelest olemas ja see on suunatud ülespoole, sellega vaidlemine on üks väga kahtlane tegevus,“ ütles Hänni.