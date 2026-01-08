Kristjan Hänni: kui näed mulli, siis küta bensiini juurde

Hänni sõnul on suurem tõenäosus raha teenida siis, kui liikuda turu momentumiga kaasa, mitte proovida mulli pidurdada või positsioone lühikeseks müüa. Sama loogikat on rõhutanud ka George Soros.
Lühikeseks müümist peab Hänni riskantseks strateegiaks, mis lõpeb sageli kaotusega. Isegi siis, kui hinnatase tundub juba kõrge, võib turu hooga kaasa minemine olla mõistlikum valik.
„Hetkel on aktsiaturgide momentum ilmselt minu meelest olemas ja see on suunatud ülespoole, sellega vaidlemine on üks väga kahtlane tegevus,“ ütles Hänni.
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Tema hinnangul saab mulli kindlalt mulliks nimetada alles tagantjärele. Alles siis, kui investeeringud on juba ebaõnnestunud, selgub, et mõnda sektorisse on paigutatud liiga palju raha. Seni on tegu lihtsalt turuga, mis liigub tugeva hoo najal.
Lisaks rääkis Hänni, mida ta on ostnud Balti börsilt, millised on väljavaated Aasia turul ning miks kuld ja krüptovarad ei tundu majanduslikult ratsionaalsed.