Euroopa Komisjoni eestkõneleja: senised edu põhialused on kadunud
Euroopa tööstuspoliitika on pöördepunktis. Küsimus ei ole enam, kas tööstust on vaja, vaid kuidas toota rohkem nii, et tootlikkus, energia ja kapital samal ajal kokku ei jookseks, selgitas Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Ave Schank-Lukas.
Euroopa on otsekui õpikunäide sellest, miks on tähtis vähem produktiivsete ettevõtete kõrvalelükkamine uute, innovaatiliste ja produktiivsemate poolt, kirjutab 2025. aasta majandusnobelist Philippe Aghion.
Edukas ettevõte ei sünni üksnes heast ideest ning kiire kasv ei tähenda alati muretut tulevikku. Äripäeva raadio saates „Ettevõtlik Tallinn“ räägivad oma kogemustest kaks Tallinna ettevõtlusauhindadel tunnustatud ettevõtjat: särava startija tiitliga pärjatud Fumé restorani eestvedaja Martti Siimann ning Tallinna tootja tunnustuse pälvinud tehnoloogiaettevõtte Rantelon esindaja Karl Taklaja.