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Euroopa Komisjoni eestkõneleja: senised edu põhialused on kadunud

Euroopa tööstuspoliitika on pöördepunktis. Küsimus ei ole enam, kas tööstust on vaja, vaid kuidas toota rohkem nii, et tootlikkus, energia ja kapital samal ajal kokku ei jookseks, selgitas Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Ave Schank-Lukas.
Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Ave Schank-Lukas.
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