Toomas Tammer: tööstus kasvab, kuid tööjõudu napib

Mis puudutab riigi hiljutist plaani lubada riiki lisaks ametlikule sisserändekvoodile veel täiendavaid spetsialiste, siis seda peab Tammer positiivseks arenguks, kuid jääb seejuures ettevaatlikuks. “See on positiivne, aga eks aeg näitab, kas see lihtsustamine jõuab ka tegelikkusesse ja kas võõrtööjõudu on võimalik kaasata kaugemalt ja kergemalt,“ sõnas ta.

Pilgud Lääne turule

Tammer rääkis saates, et kui vaadata lisandväärtust töötaja kohta tööstuses, siis tööd on endiselt palju.

“Kaks aastat tagasi oli Euroopa Liidu keskmine üle 90 000 euro inimese kohta, Eestis alla 50 000 inimese kohta. Skandinaavias on see üks suurimaid, Soomes oli 110 000 eurot. Meil on pikk maa minna,“ rääkis Tammer.

“Leedu on meist täna juba mööda läinud – selles osas on nad tublid. Aga meie mingil põhjusel ei ole suutnud seda suurendada,“ lisas ta.

Tammer rääkis, et oluline on kasvatada ambitsiooni ja tulla välja olukorrast, et sihime vaid Soome ja Rootsi turge. “Me peame vaatama Lääne turgu, üksjagu asju hakkab pihta ambitsioonist ja riskide võtmisest,“ lisas ta.

Saadet juhtis Harro Puusild.

Saadet toetab AJ Tooted.