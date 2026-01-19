Toomas Tammer: tööstus kasvab, kuid tööjõudu napib

Venteni juht Toomas Tammeri sõnul näitab tööstus kasvutrendi.
Foto: Harro Puusild
“Tööstus üleüldiselt näitab kasvutrendi,“ ütles tööstussektorile seadmeid pakkuva Venteni omanikeringi kuuluv Toomas Tammer saates ”Tööstusuudised eetris“.
Üheks positiivseks märgiks võib pidada ka Venteni olukorda, mis näitab samuti, et trendid on positiivsed. “Meil on päringuid rohkem kui kunagi varem ja meil on installeerimisjärjekorras masinaid rohkem kui kunagi varem. Oleme juurde palkamas ka uusi inimesi,“ rääkis Tammer.
Siiski on tööstussektori kasvuteel takistusi. “Kui vaadata, kuidas töösturitel täna läheb, siis kasvu takistavad peamiselt kaks asja: osadel on [vähene] ambitsioon, aga enamasti on see hea kvaliteetse tööjõu kättesaadavus,“ hindas ta.
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Mis puudutab riigi hiljutist plaani lubada riiki lisaks ametlikule sisserändekvoodile veel täiendavaid spetsialiste, siis seda peab Tammer positiivseks arenguks, kuid jääb seejuures ettevaatlikuks. “See on positiivne, aga eks aeg näitab, kas see lihtsustamine jõuab ka tegelikkusesse ja kas võõrtööjõudu on võimalik kaasata kaugemalt ja kergemalt,“ sõnas ta.
Pilgud Lääne turule
Tammer rääkis saates, et kui vaadata lisandväärtust töötaja kohta tööstuses, siis tööd on endiselt palju.
“Kaks aastat tagasi oli Euroopa Liidu keskmine üle 90 000 euro inimese kohta, Eestis alla 50 000 inimese kohta. Skandinaavias on see üks suurimaid, Soomes oli 110 000 eurot. Meil on pikk maa minna,“ rääkis Tammer.
“Leedu on meist täna juba mööda läinud – selles osas on nad tublid. Aga meie mingil põhjusel ei ole suutnud seda suurendada,“ lisas ta.
Tammer rääkis, et oluline on kasvatada ambitsiooni ja tulla välja olukorrast, et sihime vaid Soome ja Rootsi turge. “Me peame vaatama Lääne turgu, üksjagu asju hakkab pihta ambitsioonist ja riskide võtmisest,“ lisas ta.