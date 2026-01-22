Tagasi Tormis karastunud: kogenud agentuurijuhid pööravad kriisi konkurentsieeliseks Kommunikatsioonisektor vajab praegu eelkõige optimismi ja oskust keerulistes oludes nutikalt kohaneda, rääkisid kogenud valdkonna juhid Äripäeva raadio saates "Äripäeva TOP". Äripäeva TOP

Toots toob esile, et kommunikatsiooniäri küpsus peitub kasumlikkuses, mitte pelgalt käibekasvus, just seda peegeldavad ka Corpore tulemused. "Käive pole määrav, meie vaatamegi rohkem kasuminäitajat ja rentaablust, oleme küpse turu üks osalisi ja toimetame edasi," märkis Toots.

Räim rääkis, kuidas grupisisene tihedam koostöö ja meeskonnavahetused aitasid saavutada agentuuri ajaloo tugevaima tulemuse. "2025 oli tegelikult maruline. Mulle tundub, et see oli raske nii meile, kui teistele. Kriisidest on praegune olnud kõige pikem ja lõppu me ei näe," ütles Räim.