Tagasi Äripäeva kultuurisoovitused: Tallinn sumiseb tantsust, laulust ja kohvist Äripäev jagab iga nädal kultuurisoovitusi nädalavahetuseks. Sel korral on Äripäeva ajakirjaniku Linda Eensaare soovituste seas veidi tantsu, laulu ja midagi keelele. Hommikuprogramm

Pühapäevaks soovitab Eensaar osta piletid tantsuetendusele “Mere süda”, kus moodne maailm kohtub rahvatantsuga. Ajakirjanik on ka ise sinna piletid ostnud. Lisaks on nädalavahetusel Jazzkaare festival ning Tallinna kultuurikatlas kümnendat korda toimuv kohvifestival.

Mida tasub nendel festivalidel tähele panna, ütleb Eensaar intervjuus. Lisaks kergitab ajakirjanik saladuseloori, millise söögikoha arvustust saab lugeda laupäeval Äripäeva veergudel.

Vestles Aivar Hundimägi.