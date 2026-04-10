Tagasi Äripäeva kultuurisoovitused: tiheda programmiga Tallinn Music Week ja maitseelamused Võrumaal Maailma ühe oodatuima muusikasündmuse Tallinn Music Weeki programmist leiab sel nädalavahetusel väga palju erinevate žanritega kontserte. Kes aga Tallinnas ei ole või tahavad pealinnamelust eemale, saavad nautida Võrumaa restoranide nädalat. Hommikuprogramm

Tallinn Music Weekil osaleb pea 200 artisti ligi 40 riigist. “See juba käib alates neljapäevast ja pühapäevani toimuvad erinevad kontserdid ja sündmused,” rääkis Äripäeva raadiotoimetaja Mai Kroonmäe.

Ta tõi välja, et programm toob esile ka muusikasektori inimeste vaimse tervise, nende töötingimused ja ka tehisintellekti rolli.

Teiselpool Eestit ootab oma söögikohtadesse külastajaid aga Võrumaa, sest seal toimub restoranide nädal “Uma Mekk”. Kroonmäe tõi välja, et sel nädalal on avatud mitu restorani, kuhu muidu saab vaid ettetellimusega.