Tagasi Äripäeva kultuurisoovitused: kolm parimat kohta, kus vaadelda Võhandu maratoni Nädalavahetusel tasub võtta suund Lõuna-Eestisse, kus Võru Tamula järv täitub sadade paatidega ja pakub suurejoonelist vaatepilti. Linnas püsijatele jagub samal ajal nii kino- kui ka klubielamusi. Hommikuprogramm

Äripäeva ajakirjanik Laura Saks soovitab sel laupäeval minna vaatama Võhandu maratoni paadimerd.

Saksa sõnul on ka mitu kohta, kus pealtvaatajad saavad suure tõenäosusega näha paatide ümberminekuid. “Üks on Viiraveski tamm, see vist on see kõige-kõige rohkem ümberkäidav koht,“ märkis ta. Lisaks tõi ta esile Süvahava kärestiku ja ühe seesuguse legendaarse sillaaluse koha.

Elamus ei lõpe finišijoonega. Räpinas kestab melu õhtusse ja edasi. “Kui sa juba pimedas sinna jõuad, siis kuskil järve kaldal keegi mängib lõõtsa, kuskilt tuleb muusika, pirukaid müüakse,“ kirjeldas Saks.