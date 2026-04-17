Äripäeva kultuurisoovitused: kolm parimat kohta, kus vaadelda Võhandu maratoni

Äripäeva ajakirjanik Laura Saks soovitab sel laupäeval minna vaatama Võhandu maratoni paadimerd.
Saksa sõnul on ka mitu kohta, kus pealtvaatajad saavad suure tõenäosusega näha paatide ümberminekuid. “Üks on Viiraveski tamm, see vist on see kõige-kõige rohkem ümberkäidav koht,“ märkis ta. Lisaks tõi ta esile Süvahava kärestiku ja ühe seesuguse legendaarse sillaaluse koha.
Elamus ei lõpe finišijoonega. Räpinas kestab melu õhtusse ja edasi. “Kui sa juba pimedas sinna jõuad, siis kuskil järve kaldal keegi mängib lõõtsa, kuskilt tuleb muusika, pirukaid müüakse,“ kirjeldas Saks.
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Kui aga Lõuna-Eestisse ei satu, soovitab Saks minna kinno vaatama Veneetsia filmifestivalil pärjatud filmi “Isa, ema, õde, vend“ või seada sammud Telliskivi D3 klubisse, kus esineb Austria DJ-duo Klangkarussell. Pikemalt räägib ta soovitustest saates.