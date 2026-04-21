Tagasi Bränd või kampaania? Jaekett selgitab, kust tulevad tulemused Turunduses käib pidev vaidlus: kas investeerida brändi ehitamisse või keskenduda kiiret tulemust toovale kampaaniaturundusele. Maxima Eesti brändijuht Arabella Arro selgitab, kuidas nemad seda Maximas teevad ja mõõdavad. Eetris on turundusuudised

Saates "Eetris on turundusuudised" tuleb juttu Maxima turundusmudelist, kus aastas viiakse ellu ligi 300 kampaaniat, ning sellest, miks pidev nähtavus on jaeketis vältimatu.

Arro selgitab, miks otsustati võtta julgelt kasutusele sõna “odav” ning kuidas sellest kujunes brändi keskne sõnum. Lisaks jagatakse ausaid õppetunde varasematest eksimustest ja selgitatakse, miks brändi ei saa käsitleda ühekordse projektina, vaid pideva protsessina.

Seekordsesse saatesse oleme kaasanud ka eksperdi kommentaari, kelleks on Mediabroker i äriarenduse ja innovatsiooni juht Britta Gassmann, kes selgitab, miks ei saa brändi turundusest välja jätta ning kuidas brändi järjepidev arendamine toetab ka tulemuspõhist turundust.