Verston läheb Poola turgu vallutama. Pikemas plaanis kavas IPO
Oleme Poola turu omale selgeks teinud, ütleb Verstoni asutaja ja Verston Grupi kaasjuht Veiko Veskimäe. Poolas osaletakse taristu ehitushangetel juba sel aastal ning plaanis on ka üle osta sealseid ettevõtteid.
Sügis toob paljud meist tagasi tuttavasse rütmi - puhkuste aeg saab läbi, kontorid täituvad taas ning tööpäevad kolivad tagasi laua taha. Just nüüd on hea aeg vaadata värske pilguga üle ka koht, kus veedame suure osa oma päevast.