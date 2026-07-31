Tagasi Eestis arendatud elektriline surfilaud lööb laineid üle Euroopa. “Ladusin säästud alla ja hakkasin ehitama” Viis aastat tagasi otsustas Andres Nöps ehitada endale elektrilise surfilaua, sest ei tahtnud sõltuda kallist mootorpaadist. Tänaseks on tema loodud ettevõte RayFoil müünud Eestis arendatud eFoile mitmesse Euroopa riiki ning konkureerib maailma suurimate tootjatega. Hommikuprogramm

"Ehitasin ühe prototüübi lihtsalt endale kasutamiseks. Ja siis, kui ma ühe valmis tegin, hakkas tulema kliente, kes ütlesid, et kuule, aga ehita mulle ka," rääkis Nöps.

Ettevõte on seni kasvanud ilma investoriteta. Selline otsus tähendas aga märkimisväärset isiklikku riski. "See oli mu elu üks kõige suuremaid riske," sõnas Nöps. "Oma säästud ladusin siia alla ja hakkasin neid asju ehitama." Ta lisas, et risk tasus end siiski ära.

Tema sõnul eristab RayFoili konkurentidest eelkõige kerge kaal, kompaktne disain ning patenteeritud lahendus, kus kogu elektroonika paikneb veealuses kiilus. See muudab laua lihtsasti transporditavaks ja sobivaks erineva kehakaaluga sõitjatele.