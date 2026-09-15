Õpetajad ja päästjad nõudsid taas palgatõusu. "Opositsioon lubab kulda ja karda"

Haridusminister Kristina Kallas ütleb, et ühiskond on ladunud koolile ülesandeid, mida varem täitis kodu. Samal ajal peab haridussüsteem hoidma koolis noori, kes varem pärast põhikooli lihtsalt kadusid, viima ellu eestikeelsele õppele ülemineku ja leidma õpetajatele raha.
Tehisintellekti tuleb käsitleda osana tänapäeva meediakeskkonnast ning õpetada õpilastele, kuidas algoritmid nende infovälja kujundavad, sõnas TI-hüppe programmijuht Ivo Visak Äripäeva hommikuprogrammis.
Tootmise efektiivsust otsides vaadatakse suuri seadmeid, energiakulu ja tööjõudu. Samal ajal võivad sajad väikesed korduvad tegevused neelata iga päev töötunde. Tööstuslik markeerimine on üks selline protsess, ent siin ei piisa ainult kiirusest. See, mis saab detailile sekunditega, peab mõnikord püsima seal aastakümneid.