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TI-hüppe programmijuht: tehisintellekti tuleb õppida läbi nägema

Tehisintellekti tuleb käsitleda osana tänapäeva meediakeskkonnast ning õpetada õpilastele, kuidas algoritmid nende infovälja kujundavad, sõnas TI-hüppe programmijuht Ivo Visak Äripäeva hommikuprogrammis.
TI-hüppe programmijuhi sõnul on oluline osa lastele kriitilise tehisaru kasutamise õpetamisel ka lastevanematel.
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