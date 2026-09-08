TI-hüppe programmijuht: tehisintellekti tuleb õppida läbi nägema
Tehisintellekti tuleb käsitleda osana tänapäeva meediakeskkonnast ning õpetada õpilastele, kuidas algoritmid nende infovälja kujundavad, sõnas TI-hüppe programmijuht Ivo Visak Äripäeva hommikuprogrammis.
Eesti hariduses tehisaru targalt rakendav programm TI-Hüpe, mis septembris koolides algab, on meie üks julgemaid ja tasuvamaid investeeringuid, millel on pikaajaline mõju konkurentsivõimele, kinnitas Telia Eesti juht Andre Visse.
Tehisintellekti õpirakendused koolidesse toov haridusprogramm TI-Hüpe muudab seda, kuidas Eestis teadmisi omandatakse ning õppimist ja õpetamist toetatakse, kirjutab programmi üks algatajaid Linnar Viik.
Sügis toob paljud meist tagasi tuttavasse rütmi - puhkuste aeg saab läbi, kontorid täituvad taas ning tööpäevad kolivad tagasi laua taha. Just nüüd on hea aeg vaadata värske pilguga üle ka koht, kus veedame suure osa oma päevast.