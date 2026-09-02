Kristina Kallas: kogu maailma probleemide lahendamine on pandud õpetaja õlule

Haridusminister Kristina Kallas ütleb, et ühiskond on ladunud koolile ülesandeid, mida varem täitis kodu. Samal ajal peab haridussüsteem hoidma koolis noori, kes varem pärast põhikooli lihtsalt kadusid, viima ellu eestikeelsele õppele ülemineku ja leidma õpetajatele raha.
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- miks peab Kristina Kallas õpetajate ametist lahkumist veel tõsisemaks mureks kui täitmata töökohti;
- kuidas selgitab Kallas sadade õppekohata noorte tegelikku seisu Tallinnas ja Ida-Virumaal;