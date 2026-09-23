Tallinna linn müüb oma osaluse Coop Pangas

Balti börsi ettevõtete teine kvartal näitas, et piirkonna majandus kogub küll hoogu, kuid ettevõtete kasumitesse pole taastumine veel ühtlaselt jõudnud. Näiteks jäi Leedu energiaettevõtte Ignitis Grupė tulemus alla nii Swedbanki kui Enlight Researchi ootustele, sellegipoolest andis mõlema hinnasiht aktsiale tugeva kasvuruumi.