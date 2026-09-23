Tallinna linn müüb oma osaluse Coop Pangas

Balti börsi ettevõtete teine kvartal näitas, et piirkonna majandus kogub küll hoogu, kuid ettevõtete kasumitesse pole taastumine veel ühtlaselt jõudnud. Näiteks jäi Leedu energiaettevõtte Ignitis Grupė tulemus alla nii Swedbanki kui Enlight Researchi ootustele, sellegipoolest andis mõlema hinnasiht aktsiale tugeva kasvuruumi.
Coop Pank suurendas oma rahvusvahelise võlakirjaprogrammi maksimaalse mahu 750 miljonilt eurolt 1,5 miljardi euroni ning lisas pandikirjade kõrvale võimaluse emiteerida seeniorvõlakirju ja allutatud võlakirju.
Poola ja Leedu kaubanduskinnisvara haldava investeerimisfirma Tewoxi 8% tootlusega võlakirjade esimeses jaotusvoorus käesoleva aasta augustis seadis Tewox eesmärgiks kaasata 10 miljonit eurot, investorid aga esitasid taotlusi 17,4 miljoni euro väärtuses. Märkimisperioodil saadud kolmest peamisest õppetunnist annab ülevaate Lords LB Asset Managementi hallatava ja kaubanduskinnisvarasse investeeriva investeerimisettevõtte Tewox juhtPaulius Nevinskas.