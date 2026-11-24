Tagasi ST Digiraadio kogub Eestis üha enam populaarsust Eestis on digitaalne raadio ehk DAB+ olnud kommertskasutuses aasta. Mida see raadioturule, kuulajatele ja reklaamiandjatele andnud on? Levira sisuturundussaates räägivad sellest Levira juhatuse liige Indrek Lepp ning raadiojaamade XFM ja Big FM omanik Priit Pedanik.

FM-raadios on igal jaamal oma sagedus ja oma levivõrk. Digiraadios mahub ühele sagedusele 13–15 kanalit ja kõigil kanalitel on sama leviala. Täna töötab Eestis kaks üleriigilist võrku, kummaski 13 jaama. Kolmas võrk on juba välja ehitatud ning neljas ja viies on plaanis. „Konkureerimine ei toimu enam levialaga, vaid kvaliteediga,“ ütleb Indrek Lepp.

Priit Pedaniku ettevõte jõudis raadioturule just digiraadio kaudu, sest FM-sagedusi tal saada ei õnnestunud. Nüüd on grupis kaks üle-eestilist jaama, mis on läinud reklaamiga oma teed: „XFM ja Big FM on esimesed raadiojaamad Eestis, millel puuduvad reklaamipausid või reklaamiplokid.“ Pikkade reklaamiplokkide asemel tulevad lugude vahele lühikesed reklaamid. Selle mudeli võtsid nad üle sotsiaalmeediast ja voogedastusest.

Eestis võiks liikuda umbes 160 000 DAB+ vastuvõtjaga sõidukit. Ainult digiraadios levivatel jaamadel on hinnanguliselt vähemalt 80 000 unikaalset kuulajat kuus. Pedanik ei usu, et raadio hääbub: „Õige pea saavad tänased kolmeteistaastased, kes TikTokist sisu tarbivad, kaheksateist ja istuvad autorooli, ja autoroolis on TikTokis ikka päris keeruline olla.“