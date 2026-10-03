Noor tervisenõustaja ehitas pärast New Yorgi veebikursust üles oma personaalbrändi. “On läinud palju paremini, kui ma arvasin”

Lisaks traditsioonilisele õppele, kus noored gümnaasiumi, kutsekooli või ülikooli pinki nühivad, levib üha enam trend omandada haridus või osa sellest interneti teel. 21aastane Lisette Meos ammutas nõnda teadmisi New Yorgist.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- kuidas jõudis Lisette Meos New Yorgi veebikursuselt koostööde ja tuhandete jälgijateni ning mis osutus tema personaalbrändi kasvatamisel murdepunktiks;
- mida peaks välismaa veebikooli valides kindlasti kontrollima, et diplomiga ei kaasneks Eestis hiljem ebameeldivaid üllatusi.