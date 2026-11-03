Konkurentsiamet hakkab uurima toorpiima kokkuoste

Konkurentsiamet alustab järelevalvet toorpiima kokkuostu valdkonnas, et saada ülevaade tarnijatega sõlmitud lepingutest ja kasutatavatest kaubandustavadest ning hinnata nende vastavust ebaausa kaubandustava tõkestamise seadusele.
Tartu maakohus tunnistas püsivalt maksejõuetuks E-Piima ühistu, ajutise halduri hinnangul sai ettevõttele saatuslikuks selgelt kahjulikel tingimustel sõlmitud aktsionäride leping Paide juustutehase rajamiseks.
Tootmisettevõtted investeerivad automatiseerimisse, seadmete ühendamisse ja andmete kogumisse. Ometi kulub endiselt aega komponentide otsimisele, inventeerimisele ja nende liikumise käsitsi registreerimisele. RFID-tehnoloogia pakub võimalust muuta mitte ainult üksikuid töövõtteid, vaid terveid protsesse.