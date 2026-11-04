Tagasi Tehinguturu uimast tempot hoiavad kaitse- ja toiduainetööstus. "Esimene poolaasta ei olnud äge" Eesti ja Euroopa tehinguturul on tänavu esimesel poolaastal tehingute arv vähenenud. Kolmandalt kvartalilt ootavad analüütikud aga kasvu. Kasvukursil Peatükid

Vandeadvokaat Risto Vahimets a sõnul pole raha Eestist kadunud, kuid turg on ettevaatlik. "Raha on, aga raha üritab valida tehinguteks kvaliteetsemaid sihtmärke. Esimene poolaasta ei olnud kõige ägedam," lausus Vahimets.

"Tehingute arvud on olnud üldiselt languses, aga esialgsed vaated näiteks kolmandale kvartalile näitavad kasvu. Muidugi on viimased paar aastat domineerinud kaitsetööstus. Selles valdkonnas ikkagi töö käib," lisas ta.

Samuti rääkis Vahimets, et ei mäleta, millal viimati toiduainetööstus sedavõrd aktiivne oli.