EIS jagab ettevõtetele miljoneid eksporditoetust

Ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutus (EIS) avab uue äriarenduse toetuse vooru, mille tänavune maht on 3 miljonit eurot ning mis on mõeldud ettevõtete protsesside uuendamiseks ja ekspordiks valmistumiseks, ütles EISi innovatsiooniteenuste arendusjuht Silja Elunurm.
Kodumaist elektrisurfilauda arendava Ray Foili juhi Andres Nöpsi tegevust on saatnud vaidlused asjaosalistega töö tasustamise ja intellektuaalomandi üle. EIS nõuab projekti arendamisega seotud olnud tudengiorganisatsioonilt MTÜ Teadusklubi tagasi kümneid tuhandeid eurosid.
Viimase viie aasta suurim ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutuse (EIS) toetus ulatub üle 29 miljoni euro ning kõige usinam ettevõte on selle ajaga saanud tuge 23 korral. Toetused tõukavad enim tagant teadusmahukaid ärisid, kes muidu kasvaksid palju aeglasemalt.
EIS jagab alustavatele väikeettevõtetele 20 000 eurot starditoetust, viimase kolme aasta jooksul on jaotatud 10 miljonit eurot ning kuigi enamik firmadest saavad toetusest kõva stardipaugu, leiab nende seast ka musti lambaid.
Balti ärikinnisvara turg tõotab püstitada tänavu kõigi aegade rekordi, kuigi välisinvesteeringute asemele on asunud kohalik kapital, tõdes Newsec Balticu analüütik Neringa Rastenytė ettevõtte sügisväljavaate Newsec Property Outlook tutvustamisel.