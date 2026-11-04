EIS jagab ettevõtetele miljoneid eksporditoetust

Ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutus (EIS) avab uue äriarenduse toetuse vooru, mille tänavune maht on 3 miljonit eurot ning mis on mõeldud ettevõtete protsesside uuendamiseks ja ekspordiks valmistumiseks, ütles EISi innovatsiooniteenuste arendusjuht Silja Elunurm.