Kalkulaator: arvuta ise, palju pensionifondi tasud sulle päriselt maksma lähevad

Allolev interaktiivne pensionikalkulaator arvutab sinu eest, kuidas kohustusliku kogumispensionifondi ehk II samba fondi vaid veidi kõrgem valitsemistasu vähendab aastate jooksul sinu tuleviku pensioniraha mitmekümne tuhande euro ulatuses.

Rootsi pensioniameti aastaaruandes on kirjas, et fondi tasumäära erinevus 1% vähendab tüüpilise pensionikoguja vara kogumisaja jooksul ligi kolmandiku võrra.

Sina saad oma pensionifondi tasude täpse suuruse vaadata pensionikeskusest siit ning lisa see siis kalkulaatoris lahtrisse "Fondi jooksvad kulud"

Sisesta pensionikalkulaatorisse ka oma vanus ja brutopalk ja saad teada, kuidas sinu pankades olev pensionivara võib haihtuda, kui sa kohe midagi ette ei võta.

Kui sa oled näiteks 29-aastane ja sinu brutopalk on 2000 eurot ja sinu fondi teenustasud on 1,22% ning fond saavutab enne teenustasusid 5% aastas tootluse pensionifondi varale, peaks sulle pensioniks kogunema 139 994 eurot.

Aga kui sinu pensionifondi tasud oleksid nii madalad kui täna on kõige soodsamatel fondidel* ning vara teenib samuti 5% aastas enne teenustasude mahaarvamist, võiks sulle koguneda 158 989 eurot.

Pealtnäha vaid veidi kõrgem pensionifondi teenustasu võib seega vähendada sinu tuleviku pensionivara 19 000 euro võrra. Madalam teenustasu omakorda jätab selle raha sulle. Maailma juhtivad analüütikud toonitavad, et pensionifondi kulud on ainus tõsiseltvõetav näitaja, millel on pikaaajaline seos fondi tulemustega. Mida madalamad kulud, seda paremad eeldused vara kasvuks. Ja vastupidi: mida kõrgemad kulud, seda kehvem oodatav tulemus. Pankade fondivalitsejad sulle sellest rääkida ei armasta, sest nende tööandjate tulemusi mõjutab valitsemistasu ka. Aga vastupidises suunas: kõrgem tasu, rohkem kasumit.

Arvutused on tehtud eeldusel, et sinu palk kasvas minevikus ja kasvab edaspidi 3% aastas ja et sa alustasid II samba kogumist 23 aastaselt või kohe kui II sammas loodi, kui oled vanem. Oodatav summa sõltub tegelikult kujunevast tootluse määrast ja keegi ei saa sulle tagada, et fondide tootlus on 5% aastas.

Indeksifondis käib sinu vara kasv käsikäes maailmaturgude keskmisega. Seni on see olnud märkimisväärselt parem Eesti pankade pensionifondide pikaajalisest tootlusest, aga minevik pole tuleviku garantiiks.

Enne kui otsustad, millisesse pensionifondi oma II samba osakud ja tulevased sissemaksed suunata, tutvu kindlasti pensionifondide olulise infoga pensionikeskuse lehel. Kui sul on küsimusi, konsulteeri erapooletute asjatundjatega Pensionikeskuse infotelefonil 640 8886 või Finantsinspektsiooni rahatarkuse lehel.

* Kaks kõige madalama tasuga aktsiatesse investeerivat pensionifondi on täna SEB Energiline Pensionifond Indeks ja Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond.