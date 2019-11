Ettevõte, mis mõjutab trende ja loob uusi ahvatlevaid linnakeskkondi

Pro Kapital Grupp on Baltikumi üks vanimaid ja suurimaid kinnisvaraarendajaid. Paljudele võib tulla üllatusena, et ettevõte asutati juba aastal 1994, mil nähti noortel kujunemisjärgus Balti turgudel pikaajalist potentsiaali.

Pro Kapital on Tallinnas, Riias ja Vilniuses kokku arendanud enam kui 250 000 m2 elu- ja ärihooneid ning teist sama palju on veel arendada. Mahukas kinnisvaraportfell võimaldab arendustegevust planeerida vastavalt turuolukorrale ning vajadustele.

Pro Kapitali tegevjuht Paolo Michelozzi

Keskkonnad, mis kujundavad linnaruumi­

Pro Kapital arendab suuri ning terviklikke piirkondi koos ümbritseva infrastruktuuri ning avaliku ruumiga. Baltikumi pealinnades loodavad elukeskkonnad paiknevad unikaalsetes piirkondades ning on atraktiivsed nii uutele klientidele kui ümberkaudsete alade elanikele, kuna arendustegevusega kasvab kogu piirkonna väärtus. “Selline strateegia ning tegevuspraktika võimaldab meil püsida eespool turu trendidest ning neid positiivselt kujundada,” märkis Pro Kapitali tegevjuht Paolo Michelozzi. Tema sõnul on oluliseks vastutuseks tervete piirkondade arendamisel just otsene mõju inimeste elukvaliteedile, ent ka ühiskondlikule arengule ning seeläbi majanduskeskkonnale laiemalt. “Just seetõttu on oluline lähtuda pikaajalisest visioonist. Samuti arvestame konkreetse piirkonna ajaloo, asukoha ning looduskeskkonnaga,” selgitas Michelozzi.

Uute elukeskkondadega kujundatakse ka tarbijakäitumist, pakkudes inimestele midagi väärtuslikku. Seega on elamukinnisvara arenduses kesksed kliendi kasutusteekond ja kogemus. Tegevjuhi sõnul on iga arendusprojekt eriline – sellel on oma lugu, keskkond ja inimesed, kellele see koduks saab. Kõigi arenduste puhul on läbivaks ideeks turvaline, funktsionaalne ja tänapäevane elukeskkond, mis kestab kaua ja rikastab linnaruumi, hoides ja kasvatades selle väärtust – seda nii Tallinnas, Riias kui ka Vilniuses.

Eesti pärlid

“Täna on palju tähelepanu Kalaranna Kvartalil, täiesti õigustatult. See piirkond on niivõrd unikaalne ning sellest tuleb tõesti väga väärikas elamukvartal,” lubas Michelozzi. Kalaranna on hästi orgaaniline kooslus suurlinlikust arhitektuurist ja meeleolust ning looduslähedusest. Ühelt poolt on võimalik nautida melu Kvartali väljakul, teisalt võid avastada end jalgupidi liivarannast vette astumas, kõrvus vaid mere kohin. Seda ideed on hoitud läbivalt nii peensusteni lihvitud arhitektuuris, maastikuplaneerimises kui ka koostööpartnerite ja materjalide valikul.

Lisaks on pealinnas veel teinegi märkimisväärne arendusprojekt – Kristiine City. Tondil asuva elamukvartali ajalugu ulatub 17. sajandisse, kui sinna asutati esimesed mõisad. 20. sajandi alguses rajas Peeter I piirkonda merekindluse hooned, mida täna teatakse ka Tondi kasarmutena.

“Oleme sellesse ajaloolisse asukohta toonud urbanistliku atmosfääri ja kasvatanud kogu piirkonna väärtust. Kristiine City on palju enamat kui kogum elamuid, mõneti justkui laiendades kesklinna mõistet. See on omanäoline ja iseseisev elukeskkond – linn linna sees, olles orgaaniline osa linnaruumist,” tõdes Michelozzi. Piirkond kujuneb unikaalseks koosluseks kaasaegsest arhitektuurist ja ajaloolisest karakterist.

7 fotot

Läti kalliskivid

Riias on Pro Kapital kujundamas elukeskkonnaks Kliversala poolsaarel paiknevat ala, mis asub Daugava jõe kaldal. Tegemist on terves Euroopas haruldase asukohaga –jalutuskäigu kaugusele üle jõe jääb Riia südalinn, ent vaikus ja rohelus tekitab aedlinna meeleolu. Ka siin on arendaja lähtunud suurlinnatunde ning turvalisuse, roheluse ja vaikuse tasakaalust.

Kliversala poolsaar oli pärast teist maailmasõda inimestele suletud ning seda kasutati tööstuspiirkonnana. Tegelikult on sellel omanäolisel poolsaarel Riia südames väga rikas ajalugu – tegemist on 19. sajandi ühe olulisema transpordisõlmega, kus asusid nii Jelvgava-nimeline rongijaam kui ka tolleaegne Läti suurim laevatehas. “Arendame Kliversala Kvartalit sellise elukeskkonnana, mis jääb avatud linnaruumina kandma poolsaare erilist ja väärikat ajalugu. Selle kvartali esimeseks hooneks on omanäoline, auhinnatud kvaliteedi- ning arhitektuuriga korterelamu River Breeze Residence. Alles hiljuti leidis hoone tunnustust Riia 2019. aasta arhitektuuriauhinnaga,” rääkis Michelozzi.

Riias ootab arendamist veel kaks unikaalset projekti. Tallinnase tänavale kerkivas elamukvartalis kohtuvad ajalooline ning kaasaegne arhitektuur ning boheemlaslik atmosfäär. Riia tuiksoonele, Brivibase tänava äärde jäävale kinnistule, on aga planeeritud omanäoline ärikvartal. Siingi leiavad ühise keele vana ja uus – olemasolev hoone renoveeritakse ning juurde ehitatakse elegantsed ärihooned.

4 fotot

Leedu juveelid

Väga sarnane on Vilniuse vanalinna külje alla arendatud ja kasvava Saltiniu Namai ning teise ehitusfaasi Saltiniu Namai Attico elukvartali lugu. Tänapäeval on siin kvaliteetsed ja esteetilised linnavillad, kortermajad ning äripinnad, ent kunagi oli siingi tööstuspiirkond, mida inimesed elukeskkonnana ette ei osanud kujutada. Saltiniu Namai on inimeste seas väga kõrgelt hinnatud just nende samade väärtuste tõttu, mida Pro Kapital oma tegevuses kandvaks peab – kvaliteet, funktsionaalsus, detailideni läbi mõeldud kasutajateekond, turvalisus ja mugavus. Ka siin, vanalinna külje all, elavad inimesed nagu aedlinnas – kesklinnakärast eemal.

2 fotot Vilnius Saltiniu Namai I Attico

Pikaajaline tegevusstrateegia

Pro Kapitalil on mahukas kinnisvaraportfell, mis annab võimaluse vastavalt turu olukorrale ning vajadustele tegevust mõnevõrra paindlikumalt planeerida. “Seega, nagu on näidanud senine praktika, ei sõltu meie tegevus pikemas perspektiivis nii otseselt muutustest majanduses. Lühiajalised muutused avaldavad meile kindlasti mõju, ent pea 25 aastat kogemust ning võimalus arendustegevust etappidena planeerida annavad meile teatud paindlikkuse,” sõnas Michelozzi.

Tegevjuhi kinnitusel annab ärimudeli pikaajalisusele keskendumine võimaluse leevendada kõikumisi turgudel. Pikaajalise strateegia kohaselt omandatakse kinnisvaraobjektid turu madalseisus ja arendatakse ning müüakse kinnisvaraturu kõrghetkel. Sellega saab ettevõte ühelt poolt positiivselt ära kasutada turu potentsiaali, teisalt maandada tururiske. Kuna projektid on mahukad, viiakse arendustegevused ellu etappidena. Elukeskkonna arenduses on tohutult erinevaid tahke, mis peavad omavahel kokku kõlama. “Sellise piirkonna arendus küpseb kaua, kuna kõik need tahud on detailideni läbi mõeldud – just see ongi vastutustunde ja pikaajalise nägemuse realiseerimise puhul keskseks,” toonitas tegevjuht. “See on terviklik teekond välis- ja maastikuarhitektuurist siseviimistluseni. On oluline, et tulemus oleks omakorda ajas vastupidav, kergelt hooldatav ning elukeskkonnana tervislik ja turvaline.” Tema sõnul peab kinnisvara kestma aastakümneid nii oma kvaliteedis kui väljanägemises. Nii arvestab Pro Kapital iga projekti puhul kohalike tavade, arhitektuuri ning esteetikaga. Kahtlemata on kodu ostmine emotsionaalne ning selles mängib suurt rolli just viis, kuidas kvaliteet inimesteni tuua. Seepärast on põhimõtteks, et lubadused vastaksid tegelikkusele, plaanid ja vaated oleksid alati tõesed ning suhtluses oldaks avatud.

Avatust ja vastutustundlikku äritegevust ootavad Pro Kapitalilt ka investorid. Nende ootuste täitmisel on Michelozzi kinnitusel olulisimaks eesmärgiks pühenduda oma peamisele sihtturule Baltikumis ja arendada olemasolevat kinnisvaraportfelli.

“Näeme stabiilset kasvu kõigil Balti riikide kinnisvaraturgudel, mistõttu on meie peamiseks fookuseks teadlikult juhitud ja turu kasvust ning ootustest lähtuv kinnisvaraportfelli arendamine. Oma tegevuses lähtume pikaajalise väärtuse stabiilse kasvatamise põhimõttest,” kirjeldas Michelozzi valikuid. “Pro Kapitali näol on tegemist pikaajalise investeeringuga nii kliendile kui ka investorile. Just pikaajaline stabiilsus ning varade väärtuse kasv on olulisimad põhjused investeerimaks ettevõttesse.”