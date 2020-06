Kalevi Panorama disainer Dina Gontšarova: meid inspireeris Eesti loodus

Nutika kodu täisvalmis katusekorter. Tallinnas saab sellise korteriga tutvuda ja seda osta praegu vaid ühes kohas. Tulevikus on selliseid projekte kindlasti rohkem. Kuid taoliste elamute teerajaja on Kalevi Panorama elamukompleks.

Disainer Dina Gontšarova Foto: Erakogu

Nende eksklusiivsete korterite viimistlusmaterjalid pärit kuulsatelt tootjatelt. Selle kolossaalse projekti loovjuht Dina Gontšarova räägib intervjuus, kuivõrd pühendunult suhtub nende ettevõte praeguste ja tulevaste korteriomanike mugavusse.

Mis suunas teid valima sisekujundaja eriala?

Olen alati tahtnud tegeleda disainiga. Kuid keskkooli lõpetades arvasin ma millegipärast, et ei leia erialast tööd, kuna tol ajal ehitusprojekte praktiliselt polnud. Kartsin, et ei leia oma oskustele rakendust ja otsustasin hoopis psühholoogiat õppida. Olles lõpetanud ülikooli ja töötanud hiljem kuus aastat personalijuhi ja -värbajana, mõistsin, et minu tõeline kutsumus on ikkagi sisekujundus. Nüüd aitavad mind palju õpingute käigus omandatud teadmised ja oskused klientidega töötades. Mis tahes ruumi kujundamisel lähtun just sellest inimesest, kellega koostööd alustame: inimese iseloomust ning sellest, millistes ruumides ta tunneb end turvaliselt ja mugavalt. Ja seejärel luuakse interjöör spetsiaalselt sellele kliendile.

Palun rääkige lähemalt, kuidas leida see äärmiselt habras ja mõnikord mitte nii selge tasakaal teie sisekujunduse visiooni ja kliendi sisekujunduse visiooni vahel.

See on väga huvitav küsimus. Kliendi tundmaõppimiseks on olemas tehnikad, mis toovad esile isikuomadusi, maailmavaadet, eelistusi, unistusi ja viiteid selle kohta, millega inimene tegeleb ja soovib tegeleda, ning millises keskkonnas ta end mugavalt tunneb. Kui kogu teave on olemas, tõlgendan seda vastavalt sisekujunduse kontekstile, milles klient tunneb end mugavalt. Just see on esmane lähenemine. 90%-l juhtudest on see täpne tabamus ja annab soovitud tulemuse. Loomulikult ei jaga klient kohe tervet nägemust, sest sisekujundaja oskab näha kaugemale kui see inimene, kellel puudub vastav erialane haridus ja kogemus. Sisekujundaja tegeleb igapäevaselt disainivaldkonnaga, näeb suundumusi ja osaleb nende tekkes, samas kui klient kujundab aja jooksul oma eelistused, tuginedes kujutistele, millega ta puutub kokku üsna juhuslikult. Seetõttu võib klient alguses eelistada seda, mis meile tundub vananenud ja ebaoluline. Sisekujundaja ülesanne on ka arendada kliendi taju.

Kas korrektuure tehakse jooksvalt?

Jah, me kohandame kliendi soove ja saavutame kaasaegse efekti, et ka vähemalt järgmise kümne aasta jooksul ei muutuks interjöör vananenuks. Meie eesmärk on, et interjöör oleks järgmise 10–15 aasta jooksul ajakohane ja huvitav.

Kas see tähendab, et eluaset nähakse kui investeeringut?

Eluase on ka investeering ja pakub ennekõike mugavust inimesele, kes hakkab selles kohas elama või töötama.

Kuidas teil õnnestub leida tasakaal ja tulla olukorraga nii oskuslikult toime ning täpselt mõista, millist plaati või puitviimistlust või marmorit kliendi jaoks köögilauale panna?

Materjale on väga palju. Kuid me järgime teatud mõtteviisi. Meie valitud materjal on tingimata keskkonnasõbralik. Esiteks ei kahjusta sellised materjalid keskkonda ja teiseks ei kahjusta nad inimest ennast. Meie jaoks on see reegel number üks: me ei kasuta materjale, mis oma keemilise koostisega võivad inimest sissehingamisel või sellega kokkupuutel kahjustada. Tänapäeval on näiteks vinüülkatted. Kui kujundame avaliku ruumi, võime sellised katted kuhugi panna, kuid peame siis kindlasti teadma, et sellel pinnal keegi istuda ei tohi. Näiteks lasteaedades või elumajades ei paigalda me kunagi selliseid põrandaid.

Kas see ongi põhjus, miks valite looduslikud materjalid?

Me üritame keskenduda looduslikele materjalidele, mis võimaldavad inimesel tunda loodusega harmooniat ja tagada võimalikult palju turvalisust. Tegemist ei ole üksnes praeguste trendidega. Võite olla kindel, et keskkonnast hoolivad ettevõtted seavad inimeste tervise eest hoolitsemise esikohale.

Millised tegurid määravad kujunduskontseptsiooni?

Sisekujunduse stilistilise kontseptsiooni määrab ennekõike arhitektuur ja alles seejärel inimese isiksus. Me ei kohalda klassikalises stiilis majale üliminimalismi, sest klassikalises stiilis majas on klassikalisele arhitektuurile vastavad elemendid.

Palun tooge mõned näited.

Näiteks treppide piirded, vitraažaknad ja aknaavade kuju.

Mis teid inspireeris alustama Kalevi Panorama projektiga?

Mind innustas suuresti arhitekt Harry Klaar, kes enne Kalevi Panoramat meiega koos töötas. Arhitekti valisime konkursi alusel. Ja tema visioon sellest, milline peaks objekt välja nägema, oli meile kõige lähedasem. Tema projekt sai heakskiidu ka Linnaplaneerimise Ametilt.

Kes juhtis kõiki kavandamistöid?

Ideest kuni projekteerimistööde lõpetamiseni, sisekujundusest kuni kogu kompleksi täiustamiseni – kõiki neid töid juhtisin mina. Harmooniliste siselahenduste loomisel oli vaja järgida juba väljakujunenud väärtusi. Muidugi sõltub alati palju neist, kellega koos töötate. Meil on suurepärane meeskond, mis koosneb oma ala parimatest professionaalidest: arhitektid, disainerid, insener-projekteerijad.

Milliseid materjale ja ideid eelistatakse?

Muidugi loodussõbralikke materjale. Soovisime elamispinnale võimalikult palju valgust, seetõttu valisime seinte kaunistamiseks valge värvi. See peegeldab hästi panoraamakende valgusvooge ja suurendab ruumi visuaalselt. Valmistasime oma klientidele ette ka kolme tüüpi viimistlusmaterjalide valiku: need on klassikalised lahendused laias formaadis tumeda, heleda ja naturaalse tammeparketiga ning kolm erinevat kontseptsiooni nimega CITY, NEW AGE ja LOFT.

Neid täiendavad looduslikku marmorit jäljendavad Hispaania keraamilised plaadid.

Millele te katusekorterite disainimisel keskendusite? Suure tõenäosusega oli teil juba tulevastest ostjatest üldine ettekujutus.

Otsisime inspiratsiooni Eesti loodusest. Meie jaoks oli oluline edasi anda kohaliku looduse ilu. Hägune hommik või udu põldude kohal, külm Läänemeri või esimesed metsalilled. Kaks 12. korruse korterit on tehtud heleda ja tumeda minimalismi stiilis. Esimeses versioonis ühendasime pehmed elamisvormid, mis loovad soojust, pehmust ja kohevust koos külma, udu, betooni ja puiduga. Teine versioon, mis on tume minimalism, hõlmab jäätunud järve peegeldust, tumedaid metsavarje, uhutud puitu ja külmunud mustikate plekke.

Külmi Eesti toone on vaja millegagi soojendada.

Muidugi! Meil on kõikides katusekorterites kaminad. Eraldi pluss on iga akna vaatenurk. Akendest avaneb uhke vaade. Nii realiseerub meie unistuse tõlgendus. Viimase, 13. korruse kahetasandiliste katusekorterite loomiseks kaasasime kolleege arhitektuuribüroost The One, kes aitasid välja töötada kontseptsioone ja projekteerisid meie neli ülemist korterit. Meie kõigi jaoks oli see äärmiselt huvitav kogemus.

Milles seisneb praegu teie lahenduste ainulaadsus, teie pakkumiste unikaalsus turul oma toote müüja ja kujundajana?

Ma ei tea kedagi, kes pakuks sellisel tasemel valmis interjööriga katusekortereid koos Itaalia ja Hispaania juhtivate tootjate asjakohaste viimistlusmaterjalidega. Korterid on täielikult möbleeritud – saate kohe sisse kolida ja hakata neis elama. Mööbel on tuntud Itaalia kaubamärkidelt, samuti oleme kasutanud eksklusiivseid lahendusi: viimistlusmaterjalidena on palju looduslikku marmorit ja puitu. See kõik näeb välja hea investeeringuna, mis tagab meie klientidele kõrge elatustaseme. Soovime, et meie kliendid saaksid elust maksimumi.

Mõned elamukomplekside autorid annavad oma kodudele nimesid. Miks te ei soovinud samamoodi käituda?

Me ei tahtnud oma tornidele eepose tegelaste nimesid anda, sest meie jaoks on peamine panoraamvaade. Kõik meie korterid on kujundatud nii, et isegi esimeselt või teiselt korruselt avaneb uhke vaade.

Ja seda isegi esimestel korrustel?

Esimeselt korruselt avaneb vaade õitsevale aiale, pargialale. Meie elamuplatsile ei saa autosid jätta. Parkimine on ainult maa all, seega avaneb kõikjalt ilus vaade. Ümberringi on imeilusad taimed, mida oleme hoolikalt ja kaua valinud, et need rõõmustaksid elanikke oma värvidega nii sügisel, suvel kui ka kevadel.

Kas te olete mõelnud ka kõige väiksematele elanikele?

Jah, oleme küll. Kaasaegne mänguväljak on mõeldud nii kõige väiksematele kui suurematele lastele ning teismelistele, et neil kõigil oleks õues midagi teha. Täiskasvanute jaoks on olemas universaalsed treenimisvahendid jõuharjutuste ja ülestõmbete tegemiseks.

Rääkige palun sellest, kuidas Kalevipoja skulptuur sattus teie kompleksi hoovi.

See on üks huvitav ja väga sümboolne lugu. Meile Tauno Kangro väga meeldib, ta on ainulaadne inimene, suurepärane skulptor ja me oleme õnnelikud, et saime temaga selles projektis koostööd teha. Keda siis veel kui mitte Kalevipoega meie kompleksi kõrvale panna? Täpselt nii! Meil on ju Kalevi Panorama. Skulptuur on väärilises kohas. Algselt soovis Tauno Kangro selle skulptuuri Tallinna lahte paigaldada, kuid nagu ma aru saan, ei võtnud linn tema ettepanekut vastu. Ja siis otsustasime seda oma kompleksis kasutada. Skulptuur kujutab Kalevipoega, kes hoiab käes Lennuki-nimelist paati. See on hea meeldetuletus, et maja on koht, kuhu olete alati oodatud. Võite reisida ümber maailma ja avastada teisi riike, kuid tulge alati koju tagasi. Kalevipoja skulptuur tervitab kompleksi elanikke ja saadab neid, tuletades meelde, et maailmas pole midagi paremat kui kodu.

Kas see ongi teie Kalevi Panorama legend?

Jah, nii see on. Kalevipoja skulptuur on sümboolselt paigaldatud kompleksi kolme maja vahele ja on nähtav kõigile, kes nendesse majadesse tulevad.

Vaadake Kalevi Panorama korterite sisekujunduskunsti galeriist!