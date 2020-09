Uus teenus: rendi kodukontor iseenda firmale ning võta mitme aasta üüriraha korraga vastu

Hoovi on Eesti kapitalil põhinev värske fintech-ettevõte, mis pakub ettevõtlikele inimestele oma äritegevuse finantseerimiseks alternatiivset võimalust kapitali kaasamiseks.

Eraettevõtjast elamu- või ärikinnisvaraomanikud saavad Hoovi abil muuta üürilepingu kohe rahaks, müües selle nõudeõiguse firmale Hoovi. Üürnikuks võib olla eraisik, juriidiline isik või ka üürileandja enda ettevõte. Foto: Photo by Magnet.me on Unsplash

"Ettevõtjad ei tule tihti selle peale, et kui nad on üksikettevõtjad või MTÜ-d ning tegutsevad ettevõtmisega oma kodus, saavad nad meie kaudu oma kodu oma ettevõttele välja üürida. Nii on võimalik mitme aasta üürisumma kasvõi ühe korraga ettemaksuna kätte saada. Üüri maksavad nad hiljem igakuiselt meile ehk nad tuleksid firma Hoovi allüürnikuks. Meie teenus toimib natuke nagu ärilaen, aga ilma hüpoteegi seadmise, laenulepingute ja muu sinna juurde kuuluva aruandluseta,“ selgitab fintech idufirma Hoovi kaasasutaja Karl Märka.

Karl Märka , Idufirma Hoovi kaasasutaja

Karl Märka Foto: Erakogu

Ettevõtte Hoovi kaasasutajad on uurinud, kas maailmas sellist teenust veel kuskil pakutakse. "Täpselt samasugust ei ole, kuid sarnast lahendust pakutakse AirBnB kinnisvaraomanikele. Sellisel juhul märgitakse fintech-firma cohost’iks ja kinnisvara omanik saab mingi konkreetse perioodi summa kohe kätte ning külastajad maksavad tasu rahastajafirmale,“ sõnab Märka ning lisab, et Hoovi laiendas sellise võimaluse nüüd kõikidele Eestis kinnisvara omavatele ettevõtjatele.

Lõplik hinnastamine sõltub riskist

Tulu teenib Hoovi üürileandja poolt makstavast teenustasust, mis on umbes 10% aastasest üürisummast. "See kehtib üheaastase lepingu puhul, kui Hoovi maksab üürileandjale korraga välja aastase ettemaksu. Kui tehakse näiteks kaheaastane leping, siis on teenustasu 10% kaheaastase lepingu summast,“ sõnab Karl Märka. Lõplik hinnastamine sõltub riskist – tehing, kus raha liigub vaid kinnisvaraomaniku ja tema isikliku firma vahel, on suurema krediidiriskiga ja sellisel juhul on ka teenustasu kõrgem. Kui tegu on tehinguga, kus OÜ või MTÜ omanik üürib firmale kontori abikaasalt või elukaaslaselt, kes on kinnisvara ainuomanik, siis tuleb teenustasu väiksem, sest risk on madalam ning hajutatud kahe inimese vahel.

Enamik lepinguid on siiski sellised, kus klient omab reaalset üürikinnisvara, kus üürnik on objektiga mitteseotud isik. Selliste tehingute puhul on krediidirisk veelgi madalam, sest osapooled pole omavahel finantsilises mõttes seotud.

Finantseerimisvõimalus ühemehefirmadele oma kodukontorit välja üürides

Diagramm 1. Omanik üürib endale kuuluva kinnisvara ettevõtte Hoovi vahendusel välja oma ettevõttele. Üüri ettemaksu soovib ta saada selle sama ettevõtte kontole. Foto: Hoovi.ee

Hoovi praktikas on seni kõige sagedasem kasutusjuht selline - ettevõtlikul inimesel (OÜ või MTÜ omanikul) on oma põhiäri investeeringute jaoks kapitali vaja, nt seadmete soetamiseks. Tänases maailmas on pöördujateks olnud reisikorraldajad, toitlustusasutused, meelelahutusasutused, ehitusfirmad jt. "Meie kliendid on ettevõtlikud inimesed, kellel on oma rahale parem rakendus, kui seda üürilepingutes kinni hoida. Ilma kapitalivajaduseta keegi niisama oma üüri ettemaksuna tõenäoliselt välja ei võta.“

Näide 1:

Ettevõtja vajab ehitustöödeks 5000 eurot kapitali ja üürib endale kuuluva kinnisvara oma firmale välja igakuise üüriga 600 eurot. Hoovi maksab kinnisvara omanikule kohe välja 80% aastasest üürist ettemaksuna summas 5000 eurot ning ülejäänud 20% igakuiste üürimaksetena 120 eurot (kogusummas 1440 eurot). Üürilepingu pikkuseks on 12 kuud. Aastaga teenib kinnisvara omanik 760 eurot ehk 10,6% vähem kui üüri igakuiste maksetena kogudes.

Finantseerimisvõimalus ettevõtjatele, kes omavad üürikinnisvara

Diagramm 2. Ettevõtja vajab ehitustööde jaoks 5000 eurot kapitali, kuid seekord kuulub talle ka üürikinnisvara ning seal on üürnikuks mitteseotud isik. Foto: Hoovi.ee

Näide 2:

80% aastasest üürist summas 5000 eurot ettemaksuna välja võttes ning 12-kuulise üürilepingu puhul on seekord 120 euro asemel igakuised üürilaekumised 135 eurot kogusummas 1620 eurot. Aasta peale teenib kinnisvara omanik 580 eurot ehk 8,1% vähem kui üüri ise igakuiste maksetena kogudes.

