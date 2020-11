Hansapank 2.0 turuväärtus Funderbeami platvormil juba üle 30 miljoni euro

Alates 19. novembrist on kõigil huvilistel võimalik osta idufirmade börsilt Funderbeam osalus kiiresti kasvavas Eesti finantstehnoloogia idufirmas Change, mida on ka tituleeritud kui Hansapank 2.0.

Change'i tiim. Foto: Erakogu

Change pakub võimalust investeerida üle maailma tuntud erinevatesse krüptorahadesse läbi spetsiaalselt selleks loodud lihtsa mobiiliäpi. Change’i loodud äpi kaudu investeerimiseks on algatuseks või katsetamiseks vaja ainult kümmet eurot ja nutitelefoni, sest Bitcoinidega kauplemine on platvormil tasuta. Teiste krüptorahadega kauplemisel rakenduvad tehingutasud, mida saab täpsemalt vaadata siin.

Change’i asutaja Kristjan Kangro. Foto: Erakogu

"Funderbeami platvormile mineku eesmärk on pakkuda Eesti investoritele võimalust saada osa meie ettevõtte eduloost,“ ütleb Change’i asutaja Kristjan Kangro. Ta selgitab, et tegu on ettevõtte osaluse noteerimisega idufirmade börsil, mis annab investoritele võimaluse firma osalusega vabalt kaubelda. Tema sõnul ei ole ka Funderbeamil sarnast pakkumist varem tehtud ja ka Funderbeamile on see nö pilootprojekt.

Kristjan Kangro , Change'i asutaja Tegu on Change'i osaluse noteerimisega kohaliku päritoluga idufirmade börsil Funderbeam, mis annab investoritele võimaluse ettevõtte osalusega vabalt kaubelda. Ka Funderbeamil ei ole sarnast pakkumist varem tehtud ja ka Funderbeamile on see nö pilootprojekt.

DHLi endine tegevjuht oli Change’i üks esimesi rahastajaid

Kangro toonitab, et novembris avalikuks saanud listimise näol ei ole tegu nn raha kaasamisega, vaid osaluse listimisega. Küsimusele varasemate raha kaasamiste kohta, vastab ta, et 2016. aasta lõpus oli neil üldse esimene nn ingelinvestorite voor, kus saadi 300 000 Singapuri dollarit (SGD) ehk ligi 190 000 eurot. „Esimeses voorus tuli meie idufirma investoriks üle maailma tuntud kullerfirma DHLi endine tegevjuht,“ lisab Kangro.

Tõsise ühisrahastusvooru korraldas Change 2017. aasta lõpus ning siis kaasati krüptoinvestoritelt üle kogu maailma 14,6 miljonit eurot ning investoreid on tänaseks kokku üle 7000. „Ühisrahastuskampaania kaudu oli võimalik investeerida sajast eurost alates ja lõpetades miljonite eurode suuruste summadega,“ märgib Kangro ning täpsustab, et selle krüptoühisrahastuse kampaania tegi Change ise, see tähendab, et ettevõte ei kasutanud mingit teist ühisrahastusplatvormi märkimisväärse rahasumma kaasamiseks.

Idee Change’I asutamiseks tekkis Singapuris

Küsimusele, kuidas asutaja Kangrol see äriidee tekkis, vastas ta, et ta töötas pikalt Singapuris ühes riskikapitalifirmas. „Seal nägin, kui keeruline on tegelikult tavalisel inimesel hea tootlusega investeerida, sest väikeinvestoritel puudub tihti ligipääs suuremale kapitalile. Häid ja mugavaid lahendusi väikeinvestoritele too hetk ei eksisteerinud. Investeerimise äpid olid küll juba populaarsed, kuid esimese 10-eurose investeeringu pealt pidi tihti maksma 5-10% teenustasusid, mis on loomulikult väikeinvestorile demotiveerivad ja investeerimisega alustame jäetaksegi tihti pooleli. Nii jõudsimegi oma platvormi arendamiseni, kus saab soodsalt, kiirelt ja mugavalt investeerimisega alustada,” räägib Kangro.

Kangro lisab, et Change platvormi abil saavad kasutajad mugavalt osta ja müüa Bitcoini krüptoraha ilma teenustasudeta, samuti kaubelda teiste maailmas populaarsete krüptovaluutadega ja konkurentsivõimeliste hindadega. Unikaalne on platvormil ka võimalus oma Bitcoin mugavalt Change’i VISA deebetkaardile kanda ning sellega tavalistes poodides eurodes maksta. Change’i VISA deebetkaarti toetab 40 miljonit asukohta kogu maailmas. Tänaseks on Change'i investeerimise rakendust alla laetud 31 riigis üle 115 000 korra. Üle 60 000 inimese on avanud nende platvormil konto ning igapäevaseid aktiivseid kliente on üle 3000.

Eesti ettevõttena on Change’il Eestist rohkelt kasutajaid, aga pea sama palju on Kangro sõnul kasutajaid ka Lõuna-Euroopa riikidest nagu Hispaania, Portugal ja Itaalia.

Kuna investeerimismaastik on rangelt reguleeritud, siis saab Change täna regulatsiooni tõttu kliente vastu võtta vaid EEA ehk European Economic Area regioonist. Sinna hulka kuulub hetkel veel ka Suurbritannia. Kangro sõnul on see ka osa ettevõtte strateegia valikust mitte laiendada oma litsentsi teistele turgudele.

Change’i loodud äpi kaudu investeerimiseks on algatuseks vaja ainult kümmet eurot ja nutitelefoni. Foto: Erakogu

TASUB TEADA!

Raha saab olla kas füüsiline või digitaalne. Krüptoraha on üks digitaalse raha liike, aga lisaks lihtsalt väärtuse vahendamisele on ta samal ajal ka pank ja maksesüsteem. See on võimalik tänu plokiahela tehnoloogiale, kus puudub vajadus keskse osapoole – nagu kesk- või kommertspank – olemasoluks, sest süsteemi kasutajad kontrollivad ise raha väljastamist, hoiustamist, tehingute teostamist ja kinnitamist. Tänu sellele toimib krüptoraha globaalselt ja piirideüleselt 24/7 tsensuuri vabalt ja on kõigile ligipääsetav, läbipaistev ja samas ka odav üleval pidada.

Kõige tuntum krüptoraha on Bitcoin, aga olemas on ka sadu teisi, millel on kas täiendavaid rakendusi (nt Ethereum ja selle targad lepingud) või veelgi suuremat efektiivsust, läbipaistvust, keskkonnasõbralikkust võimaldavaid omadusi.

Idufirma Change teab, et krüptovara valdkond vajab Eestis laiemat riigisuunalist selgitustööd ning selleks liitusid nad ligi 3 aasta eest ka FinanceEstonia ühendusega, kui oma peakontori Aasiast Eestisse kolisid. Listimine Funderbeamil võimaldab ettevõttel saavutada laiemat kandepinda ning anda investoritele paindlikkust Change’i investeerimiseks.

