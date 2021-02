Juhtiv LNG tarnija JetGas: on viimane aeg investeerida loodussõbralikku tootmisse

Foto: JetGas OÜ

Energiaettevõtte JetGas OÜ peamine tegevus on varustada tööstustarbijaid loodusliku gaasiga. Baltikumi juhtiva LNG tarnija fookus on puhaste, säästlike ja jätkusuutlike energialahenduste pakkumine ning ettevõtte juhi Janek Parkmani sõnul on tootmiste keskkonnasõbralikuks muutmiseks käes viimane aeg.

„Eelkõige on meie tegevus on suunatud nendele ettevõtetele, mis kasutavad oma tootmisprotsessides olulisel määral energiat, kuid kellel puudub ligipääs maa- või biogaasile gaasivõrgu kaudu. Puhaste ja keskkonnasäästlike kütuste kasutuselevõtt võimaldab neil saavutada energiaprotsesside kõrge kasuteguri ning vähendada keskkonnamõju, mis on aina karmistuvate keskkonnanõuete valguses väga oluline aspekt. Näiteks mandri gaasivõrk Saaremaale ei ulatu, kuid ka seal asuvad tööstusettevõtted vajavad puhast ja mugavat energiakandjat. Meie viime loodusliku gaasi Saaremaale veeldatuna, paneme mahutitesse, muudame selle hiljem gaasiliseks tagasi ning tagame selliselt kõigile soovijatele ligipääsu looduslikule gaasile,“ selgitab Parkman.

Ta lisab, et ettevõtte algusaastatel 7-8 aastat tagasi ei teatud LNG-st suurt midagi, kuid aina enam mõistavad ettevõtjad, et mustast ja keskkonnavaenulikust põlevkiviõlist loobumine ei ole pühaduseteotus, vaid on tulevikku vaadates jätkusuutlik lahendus. „Meie esimene klient oli Saaremaa Piimatööstus, edasi astusime juba ka Läti ja Leedu turule. Isegi Soomes polnud tollal sellist puhta, mugava, soodsa ja keskkonnasõbraliku loodusliku gaasi äri, tänu millele saime esimese liikuja eelise ning nii oleme seda edu ka hoidnud, olles jätkuvalt Baltikumi turuliider. Täna on meie kliendid erinevatest sektoritest, alustades toiduainesektorist nagu piima-, liha- ja leivatööstused ning lõpetades linnade ja asulate katlamajadega, näiteks Paides asuv Enefit Green.”

Foto: JetGas OÜ

Mis on LNG? LNG (liquefied natural gas) on veeldatud looduslik gaas, mille peamine komponent metaan veeldub, kui seda jahutada alla aurustumistemperatuuri, mis on ligikaudu −160 °C. Veeldatuna on metaani ruumala 600 korda väiksem kui gaasilises olekus ja atmosfäärirõhul oleval gaasil. Väiksema ruumala võtnud LNG-d on gaasilisest looduslikust gaasist märksa hõlpsam ja säästlikum nii hoiustada kui ka transportida.

JeGasi meeskonnas on täna 10 inimest, alustati 8 aastat tagasi kahe mehega. Kollektiiv pole suur, ent igaühel on oma oluline roll: kelle igapäevatööks on olemasolevate klientide jooksev teenindamine, kes tegeleb uute klientidega ning kes tegeleb tehnoloogia paigaldamise ja hooldamisega.

Rohepöörde järgmine tasand on biometaani kasutamine

Foto: JetGas OÜ

Erinevate valdkondade ettevõtetel on keskkonnanõuete täitmiseks seatud erinevad tähtajad, kuid Parkmani sõnul on kõige lihtsam lahendus sõlmida leping JetGasiga, kes aitab astuda suure sammu loodussõbraliku ja jätkusuutliku tootmise poole. „Meie marginaalid ei ole väga suured ehk oleme taskukohased, kuna meie seisukoht on teha pika elueaga investeeringuid loodusliku gaasi seadmetesse ning olla oma klientide jaoks ka tulevikus olemas,” selgitab ta. „Ettevõtjad, kelle tootmine on looduslikule gaasile üle viidud, ei ole enam mingi hinna eest nõus põlevkiviõlile tagasi minema. Pigem soovivad nad astuda sammu edasi! Selles osas on võimaluseks biometaani kasutuselevõtt, mis viib rohepöörde järgmisele tasandile. Usun, et järgmise kümne aasta jooksul kasvab biometaani kasutamine märgatavalt.”

Oma panuse annavad siin loodetavasti ka Eestis tegutsevad pangad, kes alles on asunud reklaamima rohelist investeerimislaenu ega soovi enam finantseerida saastavate energialahendustega seotud projekte. Nii toetavad ka finantseerimisasutused omalt poolt Eesti kliimaneutraalsuse eesmärkide saavutamist.

Mis on biometaan? Biometaan ehk rohegaas on metaanirikas (95–98%) gaasiline kütus, mida toodetakse biolagunevatest jäätmetest nagu biolagunevad jäätmed, põllumajanduslikud jäätmed ning biomass, mis muudab biometaani keskkonnasõbralikuks taastuvkütuseks.

Üheks suureks väljakutseks on loodusliku gaasi ja biometaani kasutamine transpordisektoris, kuid ka siin on JetGas esirinnas. Tänaseks on valminud JetGasi biometaani tanklad Kuressaares ja Paides ning oma järge ootavad Haapsalu, Võru ja Valga. Praegu ostab JetGas oma tanklatesse teiste tootjate biometaani, kuid lähitulevikuks on seatud eesmärk siseneda ka teistesse biometaani väärtusahela osadesse. „Kindlasti tahame siseneda ka biometaani tootmise valdkonda. Balti riikide seas on Eestil olnud biometaani tootmisel üsna kiire start, aga küllap astuvad Läti ja Leedu mahtude mõttes Eestile peatselt kandadele. Kuna me oleme LNGga turuliidrid kõigis kolmes Balti riigis, siis kavandame seda tugevust kasutada ka biometaani valdkonda sisenemiseks, et olla esimeste seas nii Lätis kui ka Leedus,” avaldab Parkman veidi tulevikuplaane.

Karmid keskkonnanõuded võivad muutuda lõksuks

Parkmani sõnul võtab keskmisel Eesti tööstus- või tootmisettevõttel üleminek fossiilsete kütuste kasutamiselt keskkonnasõbralikele alternatiividele vähemalt aasta. Välismaalt juhitavatel ning väga spetsiifilistel ettevõtetel võivad võtta ümberkorraldused aega tihti ka mitu aastat. „Kui klient mõistab, et ta on jäänud või jäämas keskkonnanõuete täitmisega hätta ning peab kiiresti edasise üle otsustama, tasub kohe konsultatsiooniks meie poole pöörduda. Parimaks lahenduseks on looduslik gaas või biometaani, mis tarnitakse LNGna ning kui kliendil on katlamaja pool seadistatud, võtame meie LNGga seotud investeeringud ning gaasitarned enda kätesse. Aastatega on meil kujunenud ka mõned väga head partnerid, näiteks gaasipaigaldiste ja katlamajade projekteerimise osas HeatConsult OÜ ning ehitamise osas Filter AS.”

Kuna reeglina on tegemist investeeringumahukate projektiga, kiidab Parkman pankade ja finantsasutuste otsust toetada aina rohkem keskkonnasäästlikke projekte. „Loodusliku gaasi kasutamiselee üleminekuks on käes viimane aeg ning tööstused, kes seda ei tee, satuvad ühel hetkel keskkonnanõuetega pahuksisse. Need, kes püüavad viimase hetkeni saastavate kütuste najal purjetada, jäävad lõpuks kriitilisel hetkel hätta ning peavad tõenäoliselt kiirustades investeerima kõige kallimasse saadavalolevasse varianti. Seetõttu tasub olla nutikas ning mõelda juba aegsasti tuleviku keskkonnanõuete peale ning oma äri ajakohastada.”

