Tagasi ST 03.11.25, 09:04 Kuidas loetud tundidega teada saada, mida tarbijad mõtlevad? Tasuta Norstat Express webinar 19. novembril Ettevõtted, kes soovivad teha kiireid ja andmepõhiseid otsuseid, saavad endale liitlase – Norstat Expressi. Norstati kiiruuringute platvorm avab ligipääsu enam kui 2 miljonile vastajale üle Euroopa, pakkudes võimalust koguda tarbijate tagasisidet loetud tundidega.

„Norstat Expressi eesmärk on muuta tarbijauuringud kättesaadavaks kõigile – olgu tegemist väikese idufirma või suure rahvusvahelise ettevõttega,“ selgitab Norstat Eesti äriarendusjuht Katarina Tamm. Platvormi on juba edukalt kasutanud analüütikud, turundusspetsialistid, tootejuhid ja ärijuhid, kes vajavad kiiret sisendit otsuste tegemiseks.

Norstat Expressi eristab turul eelkõige kiirus – esmased tulemused on kättesaadavad juba mõne tunniga. Kasutajad saavad testida uusi ideid, reklaamikontseptsioone, hinnastrateegiaid, mõõta brändi tuntust ja palju muud. Platvormi kasutamine on lihtne: registreeri konto, loo uuring, määra sihtrühm, püstita küsimused ja alusta vastuste kogumist.

Ettevõtetele, kes soovivad platvormi võimalusi katsetada, pakub Norstat Express esimese küsitluse tasuta.

See on osa Norstati eesmärgist aidata organisatsioonidel kasutada andmeid enda konkurentsieelise suurendamiseks.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Norstat kutsub huvilisi osalema tasuta webinaril, mis toimub 19. novembril kell 14.00. Koostöös Initiative turu-uuringute juhi Kadri Tirsiga jagatakse praktilisi kogemusi ja nõuandeid, kuidas Norstat Expressi oma töös kõige tõhusamalt rakendada. Veebiseminaril saad teada: Kuidas luua kiirküsitlus Norstat Expressis?

Milliseid sihtrühmi on võimalik platvormil kasutada?

Kuidas tulemusi kiiresti visualiseerida?

Kuidas oma igapäeva töös Norstat Expressist maksimaalselt kasu saada?

Osalemiseks registreeru siin, lisainfoks kirjuta aadressil [email protected]

Veebiseminar on tasuta ja avatud kõigile, kes soovivad oma otsustel toetuda kiirele ja usaldusväärsele tarbijatagasisidele.

Norstat Eesti on usaldusväärne partner kvaliteetse ja innovaatilise andmekogumise valdkonnas. Meie lahendused aitavad ettevõtetel saada väärtuslikke teadmisi, mis toetavad tugevamate ja tulemuslikumate suhete loomist klientidega üle kogu Euroopa.

Rohkem infot Norstat Expressi kohta leiate meie veebilehelt.