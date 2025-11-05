Tehnoloogiasektor lükkas USA turud punasesse

Wall Streeti tippjuhid hoiatavad, et aktsiaturgudel võib järgneva 12–24 kuu jooksul tulla enam kui 10% suuruse langus. Samas rõhutavad nad, et selline korrektsioon ei pruugi olla negatiivne nähtus, vaid loomulik osa tsüklist.
Norra riiklik pensionifond, mis on omasugustest maailma suurim, kavatseb sel nädalal hääletada vastu plaanile, mille kohaselt Tesla maksaks ettevõtte tegevjuhile Elon Muskile 1 triljoni dollari väärtuses aktsiaid.
Küberkuritegevus on kasvanud maailma suuruselt kolmandaks majanduseks ning Eesti ettevõtted ei jää rünnakute sihtmärkidest puutumata. Ainuüksi viimase aastaga on mõjuga intsidentide arv Eestis kasvanud ligi kaks korda.