Kuidas on kulgenud pealinna silmapaistvaim kinnisvaraprojekti Skyoni ehitus?

Foto: Ehitustrust AS

Tallinna kesklinna vaieldamatult silmapaistvaim kinnisvaraprojekt on Maakri tänava algusesse kerkinud 26-korruseline büroohoone Skyon, mis paelub oma originaalsuse, elegantsuse, värvide ja julgusega. 95 meetri kõrguse hoone omanik on kinnisvarainvesteeringute ettevõte Capital Mill OÜ, projekteerija KOKO arhitektid OÜ ja ehitaja Tallinna Ehitustrust OÜ.

Capital Milli partner ja arendusjuht Tanel Samuel tõdeb, et Capital Millil puudus varajasem kogemus kõrghoonete arendamisel, kuid kohanemine on olnud tänu ettevõtte enda töötajatele ja ehitusmeeskonna suurepärasele koostööle kiire. Skyoni rajamise otsus sündis kiirelt – 2017. aastal ostis Capital Mill detailplaneeringuga kinnistu ning juba 2018. aastal löödi kopp kõrghoone ehituseks maasse.

Rääkides konkreetse projekti ebaharilikkusest, toob Samuel välja nii-öelda maa-alused tööd. Kuna ehitusalune pind on väike, vaiasid oli vaja paigaldada aga väga palju, pidi mulla sealt piltlikult öeldes supilusikaga välja kaevama. Lisaks pidi ehitaja muutma naabermajade säästmiseks vaiade surumise tehnoloogiat. „Suurimad raskused ongi olnud maa-alune osa, kus väga väikesele territooriumile oli vaja paigaldada 86 vaia, samuti „punnseina” paigaldus, mis tekitas emotsioone naabrites. Rohket tähelepanu on nõudnud ka fassaad, aga suurim väljakutse on olnud Covid-19, mis on mõjutanud tööde graafikut, materjalide kättesaadavust, hindasid ning üürnike otsuseid. Esialgset graafikut muutis see viis kuud.”

BIM-mudelis projekteerimine on oluliselt protsessi lihtsustanud

Hoone on projekteeritud BIM-süsteemis, mis võimaldab Samueli sõnul juba väga varajases staadiumis kõikvõimalikud kommunikatsioonikonfliktid ära lahendada ja teha täpse kuluarvestuse materjalide osas. „Arvame ise, et kui tellija on teadlik, kes teab täpselt, mida ta projektilt ootab, on kõigil osapooltel kergem. Usun, et Capital Milli meeskond just selline ongi ning tänu sellele on meie koostöö projekteerijate ja ehitajatega olnud väga ladus. Ja muidugi on siin oluline roll BIM-mudelil, sest mängisime seal projekti juba projekteerimise käigus läbi ning ehitama hakates juba teadsime, mis ees ootab.”

Ta lisab, et eks ikka igas hoone ehitamise arendusstaadiumis olid omad keerulised ajad ja otsused, kuid kinnisvaraarendusele omaselt on kõige alus ikkagi müük. „Ehk kui üürnikke jagub ja maja on nendega kaetud, on kõik ülejäänud probleemid nii-öelda meeldivad probleemid, mis tuleb lihtsalt töö käigus lahendada. Kui üürnikke poleks, oleks suurim probleem kindlasti projekti finantseerimine. Samas on ka siin plussiks BIM-i kasutamine, mis annab selge ettekujutuse nii omanikule, ehitajale kui ka üürnikele, milline hakkab neid huvitav detail, sõlm, ruum või muu osa majast välja nägema. Üürnikud saavad plaanide kohaselt sisse kolida augustis 2021.”

Mustriline LED-valgusega fassaad teeb maja nähtavaks üle linna

Foto: Ehitustrust AS

Maakri 30 paikneva Skyoni büroohoone näol on tegemist silmapaistvaima kõrghoonega Tallinna kesklinnas, mis eristub teistest Tornimäel asuvatest kõrghoonetest köitva ja omanäolise arhitektuuri poolest. Maja fassaadi ehivad värvilised ja mängulised kujundid, mis lähemal vaatlusel moodustavad korduva mustri. Kujundite vahele on kavandatud LED-valgusribad, mis tekitavad õhtuhämaruses majale romantilise ilme. Fassaadi kolmnurksed aknad kaitsevad liigse kuumuse eest, pakkudes samal ajal kauneid vaateid Tallinna linnale.

Skyonis hakkavad asuma kaasaegsed ja kvaliteetsed bürooruumid nii väikestele kui ka suurtele ettevõtetele. Majas on kavandatud neli lifti, millega saab kiirelt erinevate korruste vahel liikuda, samuti keerdtrepid, mis erinevaid korruseid omavahel ühendavad. Viienda korruse eripäraks on suured väliterrassid, aga kõige eksklusiivsemad ja parima vaatega büroopinnad paiknevad 21.-26. korrusel.

Hoone eriline fuajee saab olema majesteetlik, ent hubane: tegemist on 11,5 meetri kõrguse ruumiga, mida ehivad valgustid ja administraatorite selja taga laeni kõrguv suur LED-ekraan. Fuajee üks sein imiteerib kaljuseina, mida kaunistab roheline taimestik. Fuajeesse tulevad istumiskohad. Kõrghoone alla on kavandatud köetavad parkimiskorrused, kus asuvad ka ruumid jalgratastele. Lisaks on parkimiskorrustel tualetid ja duširuumid.

Skyon kuulub 100% Capital Milli omanikele, kaasinvestoreid kaasatud ei ole. Tänaseks on juba ligi 85 protsenti pilvelõhkujast lepingutega kaetud. Ankurrentnikuks saab Coop Pank, mille üks suuremaid aktsionäre on muide Capital Mill, kes ka ise majja kolib. Skyonist saab tõenäoliselt eelkõige finantsvaldkonna ja IT-klastri maja.