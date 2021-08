Esimesed sammud rohepöörde teel – raketiteadus või talupojatarkus?

Ilmselt pole kellegi jaoks üllatus, et rohepööre ehk keskkonnaga arvestav ettevõtlus on kõikide äride tulevik. Seda eeldavad meilt kliendid, partnerid, finantseerijad ja lõppeks ka riiklik regulatsioon. Aga kust alustada?

Kui varasemalt ei ole ettevõte selles võtmes mõelnud, siis võib n-ö tundmatu ülesande lahendamine tekitada kahtluseid, ja kui on kahtlused, siis on kõige tavalisem reaktsioon, et mõtleme ja vaatame. Ja jäädaksegi vaatama. Tegelikult on rohepöördega alustada lihtne ja selles artiklis jagamegi Nordneti näitel paar ideed, mis tõestavad, et esimesed sammud ei vaja sugugi eriteadmisi, vaid pigem talupojatarkust ja pealehakkamist.

Soovitus nr 1: tarbi vähem

Kuivõrd Nordnet tegeleb eritemperatuurse logistikaga ehk pakume logistikateenuseid temperatuuridel +2...+6 ja -18 kraadi, siis on kriitilise tähtsusega, kuidas tagame oma lao- ja veoruumides õige temperatuuri ehk kuidas väldime soojade ilmadega külmakadusid. Seega esimene samm „tarbi vähem“ teel oli aru saada, kas meil on kuskil külmakadusid ja kui need kaod minimeerida, peaks meil olema vaja vähem külmutada (loe: tarbida vähem energiat).

Analüüs näitas, et esimese hooga olid meie lao uksed projekteeritud valesti – uksed olid planeeritud ukseava peale, kuid lao poole sisse avanema. See tähendas, et soojemate ilmadega pääses niiskus ukse ja seina vahele, kus see külmus. Aja jooksul tekkis niimoodi ukse ja seina vahele kiht jääd ning ust ei saanudki enam sulgeda. Kui tõstsime uksed laoseina välimisele küljele, siis ei lasknud välistemperatuur niiskusel külmuda ja enam uste täieliku sulgemise probleemi ei tekkinud. Lihtne muudatus, kuid suur energia ja raha kokkuhoid.

Liikumisanduritega LED-valgustid oli järgmine koht, kust energiasäästu otsisime ja leidsime, aga see on usutavasti teema, mis enamikel ettevõtetel juba niigi läbi analüüsitud.

Soovitus nr 2: tarbi targalt

Kuna energiatarbimisest üks logistikaettevõte lõpuni loobuda ei saa, siis oli järgmine küsimus, kuidas tarbida energiat võimalikult targasti.

Siin tuli appi energiabörs, kust on energiat võimalik osta väga erinevate hindadega sõltuvalt sellest, kas on ööpäevasisene energiatarbimise kõrg- või madalaeg. Lisaks on energiabörsiga selline tore lugu, et juba eelmisel päeval saab teada, millised on hinnad järgmisel päeval.

Hindu ette teades oleme seadistanud oma jahutusprogrammi ise sisse lülituma just nendel kellaaegadel, mil järgmisel päeval on kõige madalamad hinnad. Muul ajal Nordneti ladu jahutamiseks energiat ei tarbi. Meie saame rahalist võitu, aga ka rohepöörde mõistes on see samm õiges suunas, sest energiatootja ei pea meie võimaliku tarbimisega tipptunnil enam arvestama. Lisaks on meil energiatootajaga leping, et kui mingil hetkel tekib energiavõrgus ülekoormus, siis võib tootja meie seadmed välja lülitada, mis täidab sama, nn tarbimispeak’ide vähendamise, eesmärki.

Soovitus nr 3: taaskasuta

Siin on võimalused piiramatud alustades transpordialuste taaskasutamisest lõpetades pakkematerjalide taaskasutamisega. Ent ka pakkematerjalide puhul on peamine märksõna vähendamine, sest jätkuvalt näeme tootjate poolt liiga palju ülepakendamist.

Nordnetil on siinkohal aga veel üks huvitav taaskasutusnäide ja võib öelda, et see on valdkonnast, kust ei oskakski esialgu taaskasutust otsida. Tegu on nimelt arvutitega. Tavapäraselt vananevad arvutid moraalselt väga kiiresti ja arvuteid taaskasutades võib jääda ilma mitmetest kasulikest omadustest. Meie puhul ei olnud aga oluline mitte arvutite tarkvara, mida me saame ise kirjutada, vaid just riistvara. Nimelt oli väga raske leida arvuteid sügavkülma lattu, mis oleksid -18-kraadises külmas piisavalt töökindlad. Peale mitmete mudelite testimist sobisid meile NATO nn teise ringi arvutid, mida reaalselt oli väga vähe kasutatud. Panime natuke juurde mälu ja SSD-ketta, mis tegid kokkuvõttes arvutid vägagi kasutatavaks.

Murdes end välja stereotüüpsest mõtlemisest on võimalik leida lahendusi, mis on nii rahaliselt kasulikud kui ka keskkonda säästvad. Nagu need soovitused näitavad, ei ole rohepöördega alustamine raketiteadus ning säästlik mõtteviis on piisavalt hea esimesteks sammudeks kestliku ettevõtte loomisel. Lisaks juba toodud soovitustele on veel terve hulk valdkondi, mis aitavad ehitada keskonnasõbralikku ettevõtet, aga samas hoida kokku ka kulusid, näiteks digitaliseerimine ja paberivabad protsessid, prügisorteerimine või päikesepaneelid. Kõik need valdkonnad on Nordnetil samuti läbi käidud ja saame öelda, et see pole midagi keerulist. Kõige tähtsam nagu ikka on pealehakkamine.