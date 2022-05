Sisuturundus

Selver

Selveri Köök tõi turule kõrge toiteväärtusega ahjupudrud ja pikalt podisenud kooresed pudrud

„Eestis süüakse putru hea meelega. Kui aga müüa seda valmistoiduna, peaks see olema midagi sellist, mida on kodus keeruline ise teha,“ ütleb Kulinaaria müügi- ja turundusjuht Renita Suigusaar. Aprillis lettidele jõudnud valikus on kolme sorti ahjus küpsetatud putrusid ja kahte sorti rõõsa koorega valminud putrusid.

Suigusaare sõnul tekkis putrude loomise idee juba kaks aastat tagasi, kuid siis polnud nende valmistamiseks sobivat seadet. „Selveri peakokk Dmitri Haljukov tegi degusteerimiseks mõned näited ja kuna need erinesid tavalisest kodusest pudrust oma kreemikuse ja pehme küllusliku maitse poolest, siis otsuses enam ei kaheldud.“

„Teame, et täisteraputrude kodus keetmine on ajamahukas ja nüansirikas töö – et maitse oleks hea ja konsistents õige, tuleb koostisaineid väga täpselt timmida,“ toob Suigusaar veel mõne näite, miks nad putrudega turule tulid.

Polnud raske mõelda, millist teravilja putrudes kasutada

Rõõsa koorega pikalt podisenud putrude sarjas on valikus riisi- ja hirsipudrud. „Ehkki teraviljavalikut oli lihtne teha, siis maitsete timmimine ja degusteerimised võtsid pikalt aega. Riis on traditsiooniline ja suure osa tarbijate lemmik. Hirss on aga erilisem. Esiteks on seda ise kodus keeta üpris tülikas, teiseks on see paljudele võõras, kuid maitsetestimisel sai see kõrged hinded,“ selgitab Suigusaar.

Hirsi- ja riisipudru koostises on kasutatud rõõska koort ning koos pika keetmisprotsessiga on tulemuseks kreemine ja pehme puder. „Toote kooresus on taotluslik, sest vahel võib hommikusöök ka rammusam olla. Hirsipuder on kergelt kaneelise maitsega, riisi oma aga vanilliga. Nendest saavad kindlasti laste ja maiasmokkade lemmikud,“ muigab Suigusaar.

Valmistoitude suund on tervislikkuse poole

„Maailmas on suund tervislikuma elustiili suunas,“ ütleb Suigusaar ja lisab, et ka valmistoidusektor tuleb sellega jõudsalt kaasa. „Tarbijad ootavad puhtaid koostisaineid, vähem suhkrut ja kõrget toiteväärtust. Seepärast valisime ahjuputrude peamiseks koostisaineks täisterakaerahelbed – täisteras on alles nii viljatera kest, sisu kui ka idu, mistõttu on seal rohkem vitamiine, mineraal- ja kiudaineid. See hoiab kõhu kauem täis.“

„Ahjuputrude sarja luues oli tootearendajatel kolm eesmärki: teha puder, milles olevad täisteraviljad on kaua küpsenud ja mõnusalt pehmed, anda tootele väga hea maitse ning valida retsepti sisse koostisained nii, et valgud, rasvad, süsivesikud ja kiudained oleksid tasakaalus,“ lisab ta.

Hea maitse ei tugine suhkrul. Suigusaar ütleb, et ahjuputrudesse pole suhkrut lisatud: „magusust annavad vaid puuviljad ja mesi.“

Valikus ka soolane puder

Täisterakaerahelbe ahjuputrude valikus on kolm maitset: pudrud banaanipüree ja kakaoga, mango ja chia seemnetega ning suitsukana, kodujuustu ja porgandiga, millest viimane on soolane ja kõrge valgusisaldusega eine.

„Puder soola ja võiga on küllaltki tavapärane, kuid meie soovisime luua sellise soolase pudru, mis annab rohkem toitaineid ja sobiks kõhutäiteks ka näiteks keset päeva, peale trenni või ka matkal,“ tõdeb Suigusaar. Kõik pudrud sobivad söömiseks nii soojalt kui külmalt.