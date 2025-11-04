Swedbanki värske prognoos: laenuraha toetab Eestit lühiajaliselt, ohud on pikaajalised

Eelarvepuudujääk ei ole üldiselt sobiv ega piisavalt tõhus vahend, millega majanduskasvu tagada, kirjutab eelarvenõukogu ja mõttekoja Praxis nõukogu esimees ning endine Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) ekspert Peter Lõhmus.
Eesti Panga värske prognoosi järgi tugineb Eesti majanduskasv järgmisel aastal suuresti laenurahal. See annab küll lühiajalise tõuke, kuid seab samal ajal ohtu riigi eelarve jätkusuutlikkuse. Majanduse sisemine tugevnemine jätkub aga tuleval ja ületuleval aastal.
Kestlik elustiil ei ole juhuslike väikeste valikute jada, vaid otsus – ja oma olemuselt maatriks. See on kui tihe võrgustik, kus iga lüli – üksikisik, ettevõte või riiklik regulaator – toetab teisi ja kujundab ühist tulevikku. Kui üks lüli jääb passiivseks, nõrgeneb kogu süsteem. Kui aga kõik liiguvad samas suunas, tekib ring, mis hoiab muutuse elus ja edasi viivana.