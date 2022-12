Anna mõisale uus elu!

Argimuredest Ukrainas

Kui juba tehakse nalja selle üle, mis riigis toimub, siis on kõik korras, rääkis hommikuprogrammis Eestis tõlgina töötav ukrainlanna Katja Novakov. Naljatlemist märkab nii liikluses, spordiasutustes kui jõuluootuses ning see on märk tervest ühiskonnast, leiab ta.

