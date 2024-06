USA suurpangad: kulla hind tõuseb aastaga 3000 dollarini untsist

USA nelja suurima panga hulka kuuluvate Citibanki ja Bank of America analüütikud prognoosivad, et kulla hind tõuseb järgmisel aastal 3000 dollarini untsist.

Citi analüütikud tõid välja, et tugev nõudlus füüsilise kulla vastu, keskpankade kullaostud ning makromajanduse olukord toetavad ka edaspidi kulla hinnatõusu.

“Tõenäoliselt ei saa kulla hinnaliikumine olema lineaarne, aga keskmised hinnad peaksid tõusma nii selle aasta teises pooles kui ka 2025. aastal,” ütlesid Citi analüütikud. See tähendab, et ette võib tulla ka korrektsioone, aga pikemas plaanis on kuld tõusvas trendis.

“Meie hinnangul on turul 2000-2200 dollari juures väga tugev toetus ning ootame, et nominaalselt testib kuld aasta teises pooles uusi rekordeid. 2025. aastal võiks hind tõusta aga juba 3000 dollarini,” teatas pank.

Olulised väärismetalle toetavad faktorid

Toodi välja mitmeid olulisi faktoreid, mis panga teesi toetavad. “Esiteks tunduvad turu asümmeetrilised riskid püsivad, sest kulla hind on tõusnud 2400 dollarini untsist vaatamata sellele, et USA dollar on tugev, intressimäärad on kõrgel ning aktsiaturud tõusevad,” teatasid analüütikud.

“Negatiivne pööre USA majanduskasvus peaks samuti olema kullale positiivne. Kui kõik muu samaks jääb, siis tehakse kullale rohkem ja pikaajalisemaid panuseid,” kirjutati teates.

“6-12 kuu kontekstis näeb Citi, et riskid on kaldu majanduse aeglustumise ja võlakirjade madalama tootluse poole. Samuti on USA valimistega seotud palju ebakindlust ning potentsiaalne majanduslangus paisutaks Ühendriikide eelarve defitsiidi veelgi suuremaks.

Optimistlikku prognoosi toetab ka tees, et intressimäärad on potentsiaalselt oma tipu juba saavutanud. Kui Föderaalreserv otsustab intressimäärasid langetada ja see USA riigivõlakirjade hinnad tõusma paneb (kui võlakirjade hinnad tõusevad, siis nende tootlus või intress langeb), siis oleks see kullale väga soodne keskkond.

Füüsiline nõudlus püsib tugev

Lisaks sellele püsib nõudlus füüsilise kulla järele väga tugeval tasemel. Eriti suur on arenevate turgude keskpankade nõudlus, kes on olnud märkimisväärsed ostjad. Oodatakse, et see trend jätkub ka edaspidi.

Citi tõi välja ka Hiina jaeturu nõudluse – hiinlased on ostnud rekordkogustes kulda. “Preemiad Hiina kullaturul on prisked, mis viitab sellele, et aja jooksul on palju nõudlust kogunenud, mis püsib,” ütlesid analüütikud.

Citi prognoosib ka teistele metallidele head käekäiku. Oodatakse, et hõbeda hind tõuseb aasta jooksul 38 dollarini untsist, millele aitab kaasa tugev tööstuslik nõudlus. Eelkõige on hõbeda nõudlus suur päikesepaneelide ja elektriautode tootjate seas.

Vase puhul nähakse, et aastavahetuseks tõuseb tonnihind 12 000 dollarini. Sellele aitab kaasa Hiina üleminek roheenergiale ning selleks vajaliku taristu väljaehitamine.

Bank of America: lisaks kullale saab hoo sisse ka hõbe

Bank of America prognoosis eelmisel nädalal samuti, et kuld tõuseb 3000 dollarini untsist. Hõbeda keskmine untsihind peaks samuti tõusu jätkama ning keskmine hind saab 2026. aastal olema 35 dollarit untsist. Ka BofA analüütikud tõid välja mitmed prognoosi toetavad faktorid, mille hulka kuuluvad näiteks keskpankade intressitõusude lõpp ning asjaolu, et aina rohkem investeeritakse väärismetallidesse.

BofA analüütikud usuvad, et vaatamata tänavu toimunud kiirele kallinemisele on väärismetallidel veel küllaga tõusuruumi. 3000 dollarine untsihind peaks saabuma 2025. aastaks.

Samuti tõid nad välja, et investoritel, kes soovivad osta hõbedakaevanduste aktsiaid, on raske leida ettevõtteid, kelle peamiseks tegevusalaks on just hõbeda kaevandamine. Tihtipeale on hõbe teiste metallide kaevandamise kõrvalproduktiks.

“Erinevalt kullast on raske leida nii-öelda puhtaid hõbedakaevandusi,” kirjutasid analüütikud. Eksperdid toovad välja, et isegi kaevandused, kes on peamiselt keskendunud hõbedale, võivad valge metalli pealt teenida vähem kui 50 protsenti oma käibest.

Sellegi poolest tuuakse välja mõned ettevõtted, millesse investeerimist võiks kaaluda. Ostusoovitus on panga poolt antud nii Pan American Silverile (PAAS) kui ka Wheaton Precious Metalsile (WPM).