Tagasi ST 13.08.24, 15:17 Vaata, kes on tänavuse Digital Hub-i peaesinejad Telia Digital Hub on Eesti suurim juhtimis- ja tehnoloogiakonverents, mis toimub Tallinnas Kultuurikatlas juba 14. novembril.

Telia Digital Hub juubeliürituse programmi on tänavu kaasatud mitmeid hinnatud välisesinejaid. Vaatame lähemalt, kes on peaesinejatena üles astuvad Nicole Perlroth, Patrick Hofbauer ja Robin Teigland.

Nicole Perlroth on tuntud New York Times'I küberjulgeoleku reporter ja kirjanik, kelle nimi ei tohiks olla võõras kellelegi, keda köidavad rahvusvahelise haardega küberrünnakud ja häkkimised ning digitaalne spionaaž. New York Times'is töötamise ajal on ta kirjutanud näiteks Venemaa häkkimisest tuumajaamadesse, lennujaamadesse ja valimistesse, Põhja-Korea küber-rünnakutest filmistuudiote, pankade ja haiglate vastu, Iraani rünnakutest naftafirmade, pankade ja Trumpi kampaania vastu ning sadadest Hiina küberrünnakutest, sealhulgas kuudepikkusest häkkimisest New York Times'i enda vastu.

Perlroth on kirjutanud New York Times'i bestselleri "This Is How They Tell Me The World Ends" maailma küberrelvade võidujooksust. Raamat võitis 2021. aastal McKinsey ja Financial Times'i aasta äri-raamatu auhinna ning on tõlgitud üheksasse keelde. Muu hulgas on raamatut soovitanud lugeda ka Eesti endine peaminister Kaja Kallas. Raamat ja mitmed tema Times'i artiklid on valitud televisiooniprojektide aluseks. Ta on astunud üles peaesinejana sellistes hinnatud organisatsioonides nagu TED, Maailmapank ja Müncheni julgeolekukonverents. Nicole Perlrothil on bakalaureusekraad Princeton Ülikoolist ja magistrikraad Stanfordi Ülikoolist.

Patrik Hofbaueril on Telia Company tegevjuht, kellel on üle 25 aasta tippjuhtimise kogemust ettevõtetest Svenska Spel, Telenor, Clear Channel, Canal Digital ja NEC Scandinavia. Ta on olnud ka Scandic Hotelsi müügidirektor. Patrikul on DIHM turunduse diplom ja IHM juhtimise diplom IHM Ärikoolist ja ta on õppinud Londoni Ärikoolis ja INSEADis. Juhatuse liikmena on ta tegutsenud ettevõtetes Clas Ohlson ja Presto Brandsäkerhet.

Robin Teigland on strateegia ja digitaliseerimise juhtimise professor Chalmersi Tehnoloogiaülikoolis Göteborgis. Varem oli ta ärijuhtimise professor Stockholm School of Economics'is (SSE) ja SSE juhatuse liige ning ärijuhtimise doktoriõppe programmi direktor. Robin on samuti KIN-i digiinnovatsiooni keskuse kaasprofessor VU Ülikoolis Amsterdamis. Teda on tunnustatud kui üht Rootsi mõjukaimat naist tehnoloogiavaldkonnas ja üht globaalset top 50 äriprofessorit Twitteris. Robini uurimishuvid hõlmavad digitaalseid innovatsioonivõrgustikke, tehnoloogiapõhist strateegiat, digitaliseerimise mõju ettevõtetele ning uute tehnoloogiate mõju tööjõule ja väärtusloomele.

Lisaks ülalnimetatutele astuvad üles kohalikud tippeksperdid äri-, tehnoloogia-, infoturbe, avaliku sektori jp valdkondadest. Tutvu lähemalt esinejate ja programmiga: pakkumised.telia.ee/digital-hub

Soeta juba täna Digital Hub-i pilet, sest kohtade arv on piiratud!

