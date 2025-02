Tagasi ST 27.02.25, 10:45 IT-turbe tõstmist survestatakse direktiiviga Ettevõtete IT-turve on tõusnud küberrünnakute tõttu ülioluliseks. Uus direktiiv Euroopast, mis kannab nime NIS2, püüab korrastada reegleid ja seab ettevõtetele kohustusi IT-turvalisuse tagamiseks.

Janek Jaago ja Rene Kaalo räägivad Äripäeva raadio sisuturundussaates IT-turvalisusest ja seda reguleerivast direktiivist.

Küberründed on tõusnud üheks peamiseks murekohaks, mis ohustavad ettevõtete turvalist toimimist. Tele2 Eesti B2B võrguäri ja IT-teenuste valdkonnajuht Janek Jaago on seda meelt, et IT turvalisuse tagamine eeldab ettevõttes mitmete tegurite samaaegset kasutamist: investeeringuid tehnilise poole ehk riist- ja tarkvarasse (nt tulemüür), personali pidev koolitamine ja muidugi targad otsuseid enne rünnaku toimumist.

Primend i IT-teenuste ärikonsultandi Rene Kaalo sõnul hakkab ettevõtete digiturvalisuse üle juba üsna pea valvet pidama direktiiv NIS2. Direktiivi on vastu võtnud juba Leedu, Läti tegeleb protsessiga ning Eesti valmistab ette seaduseelnõu, millega seatakse ettevõtetele IT-turbe nõuded, mille täitmise eest vastutavad ettevõttes juhatuse liikmed.

Saates räägivad Janek Jaago ja Rene Kaalo, millised IT-turbe investeeringud on vältimatud ja millal saab öelda, et investeeringud on piisavalt tehtud. Juttu tuleb ka sellest, milliseid nõudeid sisaldab NIS2 juhtkonnaliikme vastutus.

Saadet juhib Juuli Nemvalts.