Tagasi ST 04.05.26, 12:23 Päikesepargid ei too oodatud tulu: elektrit on korraga rohkem, kui turg vajab Eesti päikeseenergia buum on toonud turule üle 1200 megavati tootmisvõimsust, kuid paljud pargid ei teeni enam nii, nagu investeerimisel eeldati. Põhjus ei ole ainult hinnas, vaid ka valedes eeldustes, tehnilistes otsustes ja muutunud turuloogikas.

Fotol: (vasakult) Scener OÜ juhatuse liige Jaak Urm, RM Energy kaasasutajad Remo Lillepõld ja Mihhail Mitrofanov.

Foto: Julia Laidvee

Päikeseenergia kasutamise kiire kasv on viinud olukorrani, kus tootmine ja tarbimine ei liigu enam samas rütmis. Tulemuseks on olukord, kus keset päeva toodetud elekter ei leia turul piisavalt nõudlust ja võib tuua isegi kahjumit.

„Kui sa täna mingeid lisateenuseid juurde ei võta, siis keset päeva toodetud päikeseenergiale turul otseselt ruumi ei ole,“ kirjeldab olukorda RM Energy kaasasutaja Remo Lillepõld. Kui varasematel aastatel toetasid investeeringuid kõrged hinnad, siis nüüd määravad tulemuse nii projekti tehniline kvaliteet kui ka võimekus tootmist paindlikult juhtida.

Scener OÜ juhatuse liige Jaak Urm toob välja, et miinushinnaga tundidel ei ole tootmine enam mõistlik: „Kui turul on hinnad nullis või miinusmärgiga, siis kliendid ei soovi peale maksta ja pargid koormatakse alla.“ See tähendab, et osa investeeringutest ei tööta enam algselt planeeritud loogika järgi. Probleem ei ole siiski ainult turus. „Halba turgu ei ole olemas – on valesti projekteeritud või juhitamata park,“ ütleb Lillepõld.

Üheks lahenduseks nähakse paindlikkust – nii tehnilisel kui ka turupoolsel tasandil. Akulahendused võimaldavad tootmist ajastada ning agregaatorid viivad tootmisüksused turgudele, kus on võimalik teenida lisatulu süsteemi tasakaalustamise kaudu. Samal ajal muutub ka investeerimisloogika. Kui varem piisas päikesepargi rajamisest, siis täna ei ole see enam eraldiseisva projektina sageli tasuv.

„Põllu peal olev päikesepark ilma salvestuseta on tänaste hindade juures väga keeruline, kui mitte võimatu, kasumlikult tööle saada,“ ütleb Lillepõld. See paneb arendajad valiku ette: kas muuta olemasolevad lahendused paindlikuks või leppida oluliselt pikema tasuvusajaga.

Saates arutlevad RM Energy kaasasutajad Remo Lillepõld ja Mihhail Mitrofanov ning Scener OÜ juhatuse liige Jaak Urm.

Saadet juhib Juuli Nemvalts.