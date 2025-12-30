Tagasi ST 04.05.26, 12:19 Miks valida Äripäev oma töökuulutuste avaldamiseks? Enamasti ei ole parimad kandidaadid aktiivselt tööportaalides tööd otsimas – nad on oma ala spetsialistid, kes töötavad juba endale sobivates rollides ja ei külasta igapäevaselt tööotsinguplatvorme. Seetõttu on nutikas lahendus jõuda nende professionaalideni seal, kus nad tegelikult tegutsevad ja oma valdkonna infot ammutavad.

Foto: Pixabay

Palgainfo Agentuuri 2024. aasta töötajate aktiivsuse uuringu tulemustest selgub, et iga neljas töötaja (26%) mõtleb sageli töökoha vahetamisele ja tööpakkumistele on avatud enam kui kaks kolmandikku töötajatest (69%). Aktiivselt on praegu parema töökoha otsingul ehk tööportaalides võimalusi sirvimas vaid umbes iga kümnes töötaja (12%). Vaid viiendik töötajatest (19%) ei otsi üldse tööd ega jälgi tööpakkumisi, kuid isegi neist on pooled aeg-ajalt mõelnud töökoha vahetamise peale.

Äripäev pakub võimaluse jõuda õigete inimesteni, tuues töökuulutused tipp-spetsialistide ette nende igapäevases meediakeskkonnas ilma, et nad ise aktiivselt tööd otsiksid. Äripäeva kanalite hea maine aitab tõsta ka tööandja usaldusväärsust ning brändituntust. Meie kanalites on töökuulutus hästi nähtav ega konkureeri paljude teiste sama valdkonna kuulutustega nagu klassikalistes tööportaalides.

Kelleni jõuab sinu töökuulutus?

Äripäeva lugejad on ettevõtete juhid, tippspetsialistid ja teised laia silmaringiga ambitsioonikad inimesed.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Äripäeva veebi külastatakse ühes päevas 122 000 korda ja kuu jooksul üle 3 miljoni korra. Töökuulutuse avaldamine siin tähendab, et teie pakkumine jõuab täpselt nende ettevõtlus- ja majandusvaldkonna ekspertide ja tippspetsialistideni, kes on võimelised suurimat väärtust looma.

Millised võimalused on Äripäeval töökuulutuste levitamiseks?

Äripäevas avaldatud töökuulutus ilmub avalehel töökuulutuste plokis. Korraga on näha neli aktiivset töökuulutust ja ka nupp “vaata kõiki töökuulutusi”. Kui aktiivseid töökuulutusi on rohkem kui neli, siis avalehe vaates nad roteeruvad.

Töökuulutust on võimalik levitada ka bännerina Äripäeva reklaampindadel. See on hea võimalus leida juhi tasandi töötajaid, kelle puhul pole konkreetne sektor oluline.

Sinu töökuulutust saame levitada ka Äripäeva raadios. Töökuulutuse reklaamklipp kõlab 3x hommikuprogrammis ja 3x õhtuse tipptunni ajal. Reklaamklipi tootmise saad samuti meie hooleks jätta. Äripäeva raadio kuulajad on liidrid ja eestvedajad: ettevõtjad, juhid, väikeinvestorid, spetsialistid, arvamusliidrid, ametnikud, otsustajad, kes on huvitatud majandusest, investeerimisest, rahandusest, ärijuhtimisest, seadusandlusest, meeskondade juhtimisest, innovatsioonist ja nendega seotud valdkondadest.

Kui soovid oma kuulutust kitsamalt sihtida, siis saad avaldada töökuulutust ka erinevates Äripäeva teemaveebides. Töökuulutus on nähtav meie teemaveebis konkursi kestuse ajal, sh vähemalt 1 päev esiuudistes ning see lisatakse ka teemaveebi uudiskirja kogu konkursi perioodi vältel (uudiskiri ilmub 1-2 korda nädalas). Sinu töökuulutus avaldatakse ka teemaveebi Facebooki lehel ning LinkedInis. Lisaks võimendame töökuulutust teemaveebi Facebooki lehe kaudu soovitud sihtrühmale.

Äripäeva kaudu jõuavad teie tööpakkumised otse nende valdkonna tegijateni, kelle tähelepanu soovite püüda. Siin saavad teie kuulutused nähtavaks just neile, kelle jaoks võib järgmine karjäärisamm olla teie ettevõttes.