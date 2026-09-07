Tagasi ST Geopoliitiline kriis jahutas Dubai tehinguid, kuid kinnisvarahindu ei murdnud Dubai ja Abu Dhabi jõudsid geopoliitilise konflikti ajal dramaatiliste uudiste keskmesse. Kohapeal viibinud Skover Kinnisvara juhi Sanders Skoriku sõnul oli tegelik elu märksa rahulikum ning ka kinnisvaraturg osutus vastupidavamaks, kui uudiste põhjal võis arvata: tehinguaktiivsus küll vähenes, kuid hinnad ei langenud ja tugevamate projektide müük jätkus.

„Meediakajastus oli kohati palju dramaatilisem kui kohapealne reaalsus,“ ütleb Skorik, kes viibis konflikti ajal perega AÜE-s. Tema sõnul olid lennuhäired küll ulatuslikud ja esimestel päevadel valitses ebakindlus, kuid Dubais ja Abu Dhabis jätkus samal ajal igapäevane elu – inimesed käisid tööl, ettevõtted tegutsesid ja rannad olid avatud.

Kinnisvaraturul oli konflikti mõju siiski näha. Dubai tehingute arv vähenes, kuid sellele ei järgnenud kardetud hinnalangust. Vastupidi, tugevamate projektide ja asukohtade puhul püsis nõudlus ning mitmed uued projektid müüdi välja ühe kuni kolme päevaga.

Saates räägib Skorik, miks ei toonud väiksem tehinguaktiivsus kaasa hindade kukkumist, kuidas muutus investorite käitumine ning miks hakkasid jõukamad ostjad kriisi järel senisest veelgi enam vaatama mereäärsete objektide, villade, ridaelamute ja piiratud pakkumisega piirkondade poole.