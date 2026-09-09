Tagasi ST Töökeskkonna ekspert: vaimsesse tervisesse investeeritud euro toob tagasi viis-kuus eurot Ajal, mil vaimse tervise kahju maailmamajandusele ähvardab vaid kümnendiga kuuekordistuda, toob iga töötajate vaimse tervise hoidmisse investeeritud euro parema produktiivsusena tagasi viis-kuus eurot, rääkis Tallinna Ülikooli ruumipsühholoogia ekspert Kadi Liik Äripäeva raadio sisuturundussaates.

„Üks vaimse tervise hoidmisse investeeritud euro, kui tööandja oma töötajate tervise eest seisab, toob produktiivsuse tõusuna tagasi viis-kuus. Nii et igal juhul kasumis,“ ütles Liik. WHO andmetel on vaimse tervise tõttu maailmas kaotatud 12 miljardit tööpäeva ehk ligi triljon dollarit ning kaugtöö kasvu, tihenevate töönõuete, globaalse konkurentsi ja üleüldise ärevusfooni tõttu on see kahju kümnendi lõpuks kuuekordistumas. Oluline osa lahendusest peitub Liigi sõnul töökeskkonnas: umbes kolm-neli protsenti produktiivsusest sõltub otseselt sellest, kas ruum toetab töö tegemist või kurnab tegijat.

Saates rääkis Liik veel, miks on mikrokatkestuste hulk tööpäevas aastatuhande vahetusega võrreldes kahekordistunud ja 40 protsenti töötajatest peab pärast katkestust pingutama, et järg üles võtta, miks avatud kontor ja hot desking võivad töötaja motivatsiooni murendada ning kust peaks juht uue kontori planeerimist alustama.

Saadet juhib Lauri Linnamäe.